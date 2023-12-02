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Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T21:39
2023-12-02T21:39
радио "спутник в крыму"
молдавия
украина
россия
политика
сергей горбачев
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Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России
Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с переформатированием мироустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава МИД Сергей Ларов заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны Запада против России. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева.Путь Кишинева к новой роли, по словам Горбачева, неумолимо начался еще "на излете Советского Союза, когда разразился кровопролитный приднестровский конфликт и была образована до сих пор не признанная Приднестровская Молдавская Республика".И сегодня Молдавия является уже полноценным участником масштабной гибридной войны Запада, "которая ведется с целью минимизировать потери, связанные с переформатированием мироустройства".Румыния – член НАТО, и все происходящее имеет огромное значение, отмечает эксперт. Хотя свое участие в российско-украинском конфликте Кишинев не афиширует, о том, что происходит на самом деле внутри страны, в том числе по договоренностям с Бухарестом, догадаться нетрудно, а что-то и не скрывают.Плюс ко всему, молдавский порт Джурджулешты, построенный благодаря "щедрости" Украины, отдавшей свою территорию на берегу Дуная, сегодня безусловно используется для переброски оружия и техники Киеву, уверен Горбачев.Он также высказал уверенность в том, что оценки роли Молдавии в российско-украинском конфликте, данные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "найдут свое отражение в той политике, которую будет проводить Москва в отношении Кишинева".Порт Джурджулешты на Дунае был построен в начале 2000-х на инвестиции Европейского банка реконструкции и развития – так Молдавия получила выход к Черному морю. Для реализации строительства Украина уступила Молдавии 450 метров своей прибрежной территории, а Кишинев взамен отдал Киеву участок автомагистрали Одесса – Рени протяженностью 8 км. Первый визит в Молдавию корабля НАТО состоялся весной 2019 года. Тогда на якорь в порту Джурджулешты встал фрегат военно-морских сил Канады Toronto, который до этого патрулировал акваторию Черного моря совместно с фрегатами ВМС Нидерландов и испанских ВМС – Evertsen и Santa Maria.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной – МИД Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова
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молдавия, украина, россия, политика, сергей горбачев, мнения
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России

Молдавия является полноценным участником гибридной войны Запада против РФ – эксперт

21:39 02.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с переформатированием мироустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России
21:39
Глава МИД Сергей Ларов заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны Запада против России. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева.
Путь Кишинева к новой роли, по словам Горбачева, неумолимо начался еще "на излете Советского Союза, когда разразился кровопролитный приднестровский конфликт и была образована до сих пор не признанная Приднестровская Молдавская Республика".
И сегодня Молдавия является уже полноценным участником масштабной гибридной войны Запада, "которая ведется с целью минимизировать потери, связанные с переформатированием мироустройства".

"Ведется унианистская политика Бухарестом и Кишиневом – румынизация Молдавии. Президент Молдовы Майя Санду является гражданкой Румынии, все ее окружение – и правительство, и депутаты – граждане Румынии. Идет румынизация в полный рост. Это касается не только вопросов, связанных с организацией жизни на бытовом уровне, но и политики, области образования и так далее. А процесс в области обороны и безопасности вполне вписывается в те лекала, которые применялись к Украине. Это и переход на натовские стандарты, и подготовка кадров, и поставки вооружения и техники", – сказал Горбачев.

Румыния – член НАТО, и все происходящее имеет огромное значение, отмечает эксперт. Хотя свое участие в российско-украинском конфликте Кишинев не афиширует, о том, что происходит на самом деле внутри страны, в том числе по договоренностям с Бухарестом, догадаться нетрудно, а что-то и не скрывают.

"В Румынии сейчас уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, сама Румыния полностью меняет свой авиапарк на F-16, которые служили в ВВС Норвегии. Там около, по-моему, трех десятков самолетов. Американцы дают норвежцам F-35, а они отдают свои румынам. В этой связи достаточно посмотреть на карту: Молдавия, Румыния, Украина. F-16 будут работать с каких территорий? Если не с молдавской в чистом виде, то с территории, которая находится рядом с этим государством, в его воздушном пространстве. Здесь можно конспирологических версий выстроить целую массу. Но то, что Молдавия игрок в этом "пасьянсе", сомнений нет никаких", – делает вывод эксперт.

Плюс ко всему, молдавский порт Джурджулешты, построенный благодаря "щедрости" Украины, отдавшей свою территорию на берегу Дуная, сегодня безусловно используется для переброски оружия и техники Киеву, уверен Горбачев.
"Работают сейчас, как говорят украинцы, "альтернативные маршруты зернового коридора", и уже до 150-200 сухогрузов прошло в украинские порты после того, как мы прекратили участие в зерновой сделке в июле. Думаю, какое-то их количество заходит в Джурджулешты, и что там перевозится – вопрос остается открытым. Я уверен, это и оружие, и боеприпасы, и разного рода техника, включая ту, которая через хорватские порты по Дунаю спускается в Джурджулешты и идет на Украину", – заявил эксперт.
Он также высказал уверенность в том, что оценки роли Молдавии в российско-украинском конфликте, данные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "найдут свое отражение в той политике, которую будет проводить Москва в отношении Кишинева".
Порт Джурджулешты на Дунае был построен в начале 2000-х на инвестиции Европейского банка реконструкции и развития так Молдавия получила выход к Черному морю. Для реализации строительства Украина уступила Молдавии 450 метров своей прибрежной территории, а Кишинев взамен отдал Киеву участок автомагистрали Одесса – Рени протяженностью 8 км. Первый визит в Молдавию корабля НАТО состоялся весной 2019 года. Тогда на якорь в порту Джурджулешты встал фрегат военно-морских сил Канады Toronto, который до этого патрулировал акваторию Черного моря совместно с фрегатами ВМС Нидерландов и испанских ВМС – Evertsen и Santa Maria.
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