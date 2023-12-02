https://crimea.ria.ru/20231202/kak-zapad-ispolzuet-moldaviyu-v-voennom-pasyanse-protiv-rossii-1133242561.html

Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России

Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России

Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с... РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T21:39

2023-12-02T21:39

2023-12-02T21:39

радио "спутник в крыму"

молдавия

украина

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политика

сергей горбачев

мнения

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Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с переформатированием мироустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава МИД Сергей Ларов заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны Запада против России. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева.Путь Кишинева к новой роли, по словам Горбачева, неумолимо начался еще "на излете Советского Союза, когда разразился кровопролитный приднестровский конфликт и была образована до сих пор не признанная Приднестровская Молдавская Республика".И сегодня Молдавия является уже полноценным участником масштабной гибридной войны Запада, "которая ведется с целью минимизировать потери, связанные с переформатированием мироустройства".Румыния – член НАТО, и все происходящее имеет огромное значение, отмечает эксперт. Хотя свое участие в российско-украинском конфликте Кишинев не афиширует, о том, что происходит на самом деле внутри страны, в том числе по договоренностям с Бухарестом, догадаться нетрудно, а что-то и не скрывают.Плюс ко всему, молдавский порт Джурджулешты, построенный благодаря "щедрости" Украины, отдавшей свою территорию на берегу Дуная, сегодня безусловно используется для переброски оружия и техники Киеву, уверен Горбачев.Он также высказал уверенность в том, что оценки роли Молдавии в российско-украинском конфликте, данные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "найдут свое отражение в той политике, которую будет проводить Москва в отношении Кишинева".Порт Джурджулешты на Дунае был построен в начале 2000-х на инвестиции Европейского банка реконструкции и развития – так Молдавия получила выход к Черному морю. Для реализации строительства Украина уступила Молдавии 450 метров своей прибрежной территории, а Кишинев взамен отдал Киеву участок автомагистрали Одесса – Рени протяженностью 8 км. Первый визит в Молдавию корабля НАТО состоялся весной 2019 года. Тогда на якорь в порту Джурджулешты встал фрегат военно-морских сил Канады Toronto, который до этого патрулировал акваторию Черного моря совместно с фрегатами ВМС Нидерландов и испанских ВМС – Evertsen и Santa Maria.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной – МИД Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова

https://crimea.ria.ru/20230911/vandaly-oskvernili-voennyy-pamyatnik-v-moldove-1131324842.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, украина, россия, политика, сергей горбачев, мнения