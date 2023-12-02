https://crimea.ria.ru/20231202/kak-zapad-ispolzuet-moldaviyu-v-voennom-pasyanse-protiv-rossii-1133242561.html
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с... РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T21:39
2023-12-02T21:39
2023-12-02T21:39
радио "спутник в крыму"
молдавия
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политика
сергей горбачев
мнения
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Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России
Сергей Горбачев о роли Молдавии в гибридной войне Запада против России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с переформатированием мироустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава МИД Сергей Ларов заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны Запада против России. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева.Путь Кишинева к новой роли, по словам Горбачева, неумолимо начался еще "на излете Советского Союза, когда разразился кровопролитный приднестровский конфликт и была образована до сих пор не признанная Приднестровская Молдавская Республика".И сегодня Молдавия является уже полноценным участником масштабной гибридной войны Запада, "которая ведется с целью минимизировать потери, связанные с переформатированием мироустройства".Румыния – член НАТО, и все происходящее имеет огромное значение, отмечает эксперт. Хотя свое участие в российско-украинском конфликте Кишинев не афиширует, о том, что происходит на самом деле внутри страны, в том числе по договоренностям с Бухарестом, догадаться нетрудно, а что-то и не скрывают.Плюс ко всему, молдавский порт Джурджулешты, построенный благодаря "щедрости" Украины, отдавшей свою территорию на берегу Дуная, сегодня безусловно используется для переброски оружия и техники Киеву, уверен Горбачев.Он также высказал уверенность в том, что оценки роли Молдавии в российско-украинском конфликте, данные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "найдут свое отражение в той политике, которую будет проводить Москва в отношении Кишинева".Порт Джурджулешты на Дунае был построен в начале 2000-х на инвестиции Европейского банка реконструкции и развития – так Молдавия получила выход к Черному морю. Для реализации строительства Украина уступила Молдавии 450 метров своей прибрежной территории, а Кишинев взамен отдал Киеву участок автомагистрали Одесса – Рени протяженностью 8 км. Первый визит в Молдавию корабля НАТО состоялся весной 2019 года. Тогда на якорь в порту Джурджулешты встал фрегат военно-морских сил Канады Toronto, который до этого патрулировал акваторию Черного моря совместно с фрегатами ВМС Нидерландов и испанских ВМС – Evertsen и Santa Maria.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова: Молдавию превращают в соучастника военных преступлений Киева Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной – МИД Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова
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молдавия, украина, россия, политика, сергей горбачев, мнения
Как Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России
Молдавия является полноценным участником гибридной войны Запада против РФ – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым.
Молдавия является полноценным участником масштабной гибридной войны Запада против России, которая ведется с целью минимизировать потери в связи с переформатированием мироустройства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Глава МИД Сергей Ларов заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны Запада против России. Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова отмечала, что Молдавию превращают
в соучастника военных преступлений Киева.
Путь Кишинева к новой роли, по словам Горбачева, неумолимо начался еще "на излете Советского Союза, когда разразился кровопролитный приднестровский конфликт и была образована до сих пор не признанная Приднестровская Молдавская Республика".
И сегодня Молдавия является уже полноценным участником масштабной гибридной войны Запада, "которая ведется с целью минимизировать потери, связанные с переформатированием мироустройства".
"Ведется унианистская политика Бухарестом и Кишиневом – румынизация Молдавии. Президент Молдовы Майя Санду является гражданкой Румынии, все ее окружение – и правительство, и депутаты – граждане Румынии. Идет румынизация в полный рост. Это касается не только вопросов, связанных с организацией жизни на бытовом уровне, но и политики, области образования и так далее. А процесс в области обороны и безопасности вполне вписывается в те лекала, которые применялись к Украине. Это и переход на натовские стандарты, и подготовка кадров, и поставки вооружения и техники", – сказал Горбачев.
Румыния – член НАТО, и все происходящее имеет огромное значение, отмечает эксперт. Хотя свое участие в российско-украинском конфликте Кишинев не афиширует, о том, что происходит на самом деле внутри страны, в том числе по договоренностям с Бухарестом, догадаться нетрудно, а что-то и не скрывают.
"В Румынии сейчас уже начали подготовку украинских летчиков на F-16, сама Румыния полностью меняет свой авиапарк на F-16, которые служили в ВВС Норвегии. Там около, по-моему, трех десятков самолетов. Американцы дают норвежцам F-35, а они отдают свои румынам. В этой связи достаточно посмотреть на карту: Молдавия, Румыния, Украина. F-16 будут работать с каких территорий? Если не с молдавской в чистом виде, то с территории, которая находится рядом с этим государством, в его воздушном пространстве. Здесь можно конспирологических версий выстроить целую массу. Но то, что Молдавия игрок в этом "пасьянсе", сомнений нет никаких", – делает вывод эксперт.
Плюс ко всему, молдавский порт Джурджулешты, построенный благодаря "щедрости" Украины, отдавшей свою территорию на берегу Дуная, сегодня безусловно используется для переброски оружия и техники Киеву, уверен Горбачев.
"Работают сейчас, как говорят украинцы, "альтернативные маршруты зернового коридора", и уже до 150-200 сухогрузов прошло в украинские порты после того, как мы прекратили участие в зерновой сделке в июле. Думаю, какое-то их количество заходит в Джурджулешты, и что там перевозится – вопрос остается открытым. Я уверен, это и оружие, и боеприпасы, и разного рода техника, включая ту, которая через хорватские порты по Дунаю спускается в Джурджулешты и идет на Украину", – заявил эксперт.
Он также высказал уверенность в том, что оценки роли Молдавии в российско-украинском конфликте, данные главой МИД РФ Сергеем Лавровым, "найдут свое отражение в той политике, которую будет проводить Москва в отношении Кишинева".
Порт Джурджулешты на Дунае был построен в начале 2000-х на инвестиции Европейского банка реконструкции и развития – так Молдавия получила выход к Черному морю. Для реализации строительства Украина уступила Молдавии 450 метров своей прибрежной территории, а Кишинев взамен отдал Киеву участок автомагистрали Одесса – Рени протяженностью 8 км. Первый визит в Молдавию корабля НАТО состоялся весной 2019 года. Тогда на якорь в порту Джурджулешты встал фрегат военно-морских сил Канады Toronto, который до этого патрулировал акваторию Черного моря совместно с фрегатами ВМС Нидерландов и испанских ВМС – Evertsen и Santa Maria.
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