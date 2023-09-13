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Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова

Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Власти Молдавии запретили въезд в страну руководителю Sputnik Молдова

Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T08:51

2023-09-13T08:51

2023-09-13T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости Крым. Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии.По словам Денисова, в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом.Уголовное дело Марата КасемаВ январе этого года служба государственной безопасности Латвии задержала Марата Касема – шеф-редактора портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Местный суд арестовал Касема и поместил в Рижскую центральную тюрьму. Первоначально сообщалось, что в деле Касема речь идет о двух статьях – о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Однако позднее стало известно, что Марат Касем является подозреваемым в деле по одной статье – о нарушении санкций Евросоюза. Подозрений в шпионаже предъявлено не было.30 января Марата Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.По словам адвоката, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.Дело Марата Касема вызвало широкий общественный резонанс. После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова. Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. 26 июля он покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования.Читайте также:Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем покинул ЛатвиюНазвали диверсантами: поисковикам из России запретили въезд в ЭстониюВ Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян

https://crimea.ria.ru/20230908/zhurnalist-gevorkyan-i-bloger-badalyan-osvobozhdeny-v-armenii-1131270373.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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