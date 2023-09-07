https://crimea.ria.ru/20230907/v-armenii-zaderzhany-bloger-badalyan-i-obozrevatel-sputnik-gevorkyan-1131242320.html

В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян

В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян - РИА Новости Крым, 07.09.2023

В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян

Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении, сообщает агентство. РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T20:11

2023-09-07T20:11

2023-09-07T20:11

ашот геворкян

новости

россия

армения

микаэл бадалян

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

никол пашинян

российско-армянский медиафорум

марат касем

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131242124_0:132:1366:900_1920x0_80_0_0_06cb3f26703abdea5b9900138259b43a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении, сообщает агентство.По данным Sputnik Армения, сейчас задержанные находятся в республиканском следственном комитете, идут следственные процедуры. О причинах задержания не сообщается.Как уточнили в агентстве, Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радио-материалов в рамках своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года.Микаэл Бадалян – известный в Армении пророссийский блогер. Он неоднократно критиковал власти страны антироссийскую позицию.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что задержание Бадаляна и Геворкяна является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.Она также процитировала премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что осуждает "любую некорректную интерпретацию, и уважаю право любого на выражение собственного мнения".В эти дни в Ереване проходит Первый российско-армянский медиафорум. Сегодня российскую делегацию принял вице-премьер Армении Мгер Григорян, а накануне они встречались с заместителем министра иностранных дел Мнацаканом Сафаряном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.Уголовное дело Марата КасемаВ январе этого года служба государственной безопасности Латвии задержала Марата Касема – шеф-редактора портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Местный суд арестовал Касема и поместил в Рижскую центральную тюрьму. Первоначально сообщалось, что в деле Касема речь идет о двух статьях – о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Однако позднее стало известно, что Марат Касем является подозреваемым в деле по одной статье – о нарушении санкций Евросоюза. Подозрений в шпионаже предъявлено не было.30 января Марата Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.По словам адвоката, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.Дело Марата Касема вызвало широкий общественный резонанс. После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова. Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. 26 июля он покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования.

россия

армения

латвия

литва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ашот геворкян, новости, россия, армения, микаэл бадалян, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, никол пашинян, российско-армянский медиафорум, марат касем , латвия, литва