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В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян
В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян - РИА Новости Крым, 07.09.2023
В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян
Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении, сообщает агентство. РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T20:11
2023-09-07T20:11
ашот геворкян
новости
россия
армения
микаэл бадалян
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
никол пашинян
российско-армянский медиафорум
марат касем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении, сообщает агентство.По данным Sputnik Армения, сейчас задержанные находятся в республиканском следственном комитете, идут следственные процедуры. О причинах задержания не сообщается.Как уточнили в агентстве, Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радио-материалов в рамках своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года.Микаэл Бадалян – известный в Армении пророссийский блогер. Он неоднократно критиковал власти страны антироссийскую позицию.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что задержание Бадаляна и Геворкяна является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.Она также процитировала премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что осуждает "любую некорректную интерпретацию, и уважаю право любого на выражение собственного мнения".В эти дни в Ереване проходит Первый российско-армянский медиафорум. Сегодня российскую делегацию принял вице-премьер Армении Мгер Григорян, а накануне они встречались с заместителем министра иностранных дел Мнацаканом Сафаряном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.Уголовное дело Марата КасемаВ январе этого года служба государственной безопасности Латвии задержала Марата Касема – шеф-редактора портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Местный суд арестовал Касема и поместил в Рижскую центральную тюрьму. Первоначально сообщалось, что в деле Касема речь идет о двух статьях – о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Однако позднее стало известно, что Марат Касем является подозреваемым в деле по одной статье – о нарушении санкций Евросоюза. Подозрений в шпионаже предъявлено не было.30 января Марата Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.По словам адвоката, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.Дело Марата Касема вызвало широкий общественный резонанс. После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова. Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. 26 июля он покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования.
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ашот геворкян, новости, россия, армения, микаэл бадалян, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, никол пашинян, российско-армянский медиафорум, марат касем , латвия, литва
В Армении задержаны блогер Бадалян и обозреватель Sputnik Геворкян

Sputnik Армения: армянские силовики задержали обозревателя Геворкяна и блогера Бадаляна

20:11 07.09.2023
 
© SputnikАшот Геворкян
Ашот Геворкян
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна задержали в городе Горис на юге Армении, сообщает агентство.
По данным Sputnik Армения, сейчас задержанные находятся в республиканском следственном комитете, идут следственные процедуры. О причинах задержания не сообщается.
Как уточнили в агентстве, Ашот Геворкян отправился в Сюник для подготовки радио-материалов в рамках своего авторского проекта "Мы" о жизни в приграничных районах. Его программы отличались остротой суждения и критическими оценками действительности, сложившейся после войны 2020 года.
Микаэл Бадалян – известный в Армении пророссийский блогер. Он неоднократно критиковал власти страны антироссийскую позицию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила, что задержание Бадаляна и Геворкяна является провокацией в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума.

"Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались", – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она также процитировала премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который заявил, что осуждает "любую некорректную интерпретацию, и уважаю право любого на выражение собственного мнения".

"Я отказываюсь принимать то, что власть, пришедшая под лозунгом "свобода слова – абсолютное право каждого", будет санкционировать гонения на журналистов и блокировать распространение информации", – добавила Захарова.

В эти дни в Ереване проходит Первый российско-армянский медиафорум. Сегодня российскую делегацию принял вице-премьер Армении Мгер Григорян, а накануне они встречались с заместителем министра иностранных дел Мнацаканом Сафаряном и секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном.

Уголовное дело Марата Касема

В январе этого года служба государственной безопасности Латвии задержала Марата Касема – шеф-редактора портала Sputnik Литва, профильного подразделения медиагруппы "Россия сегодня". Местный суд арестовал Касема и поместил в Рижскую центральную тюрьму. Первоначально сообщалось, что в деле Касема речь идет о двух статьях – о нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ, а также о шпионаже. Однако позднее стало известно, что Марат Касем является подозреваемым в деле по одной статье – о нарушении санкций Евросоюза. Подозрений в шпионаже предъявлено не было.
30 января Марата Касема перевели в холодную одиночную камеру с насекомыми и прочими антисанитарными условиями. На этом фоне у журналиста обострилась аллергия и другие хронические заболевания, начали отказывать пальцы на ногах.
По словам адвоката, следствие подвергло журналиста такому давлению, чтобы добиться признательных показаний.
Дело Марата Касема вызвало широкий общественный резонанс. После ареста в Москве прошла акция в поддержку Касема. У здания латвийской дипмиссии собрались несколько десятков человек, включая генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Участники призывали освободить журналиста и взывали к свободе слова. Киселев отметил, что все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия.
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
В апреле Касема выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде. 26 июля он покинул Латвию, опасаясь возобновления уголовного преследования.
 
Ашот ГеворкянНовостиРоссияАрменияМикаэл БадалянМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваНикол ПашинянРоссийско-армянский медиафорумМарат КасемЛатвияЛитва
 
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