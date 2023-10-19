https://crimea.ria.ru/20231019/moldaviya-mozhet-nachat-peregovory-o-vstuplenii-v-evrosoyuz-vesnoy---mid-1132208356.html
Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД
Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД
Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут начаться весной следующего года, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T21:20
2023-10-19T21:20
2023-10-19T21:20
молдавия
европейский союз
политика
в мире
майя санду
нику попеску
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут начаться весной следующего года, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску.Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к союзу.Он отметил, что власти заранее начали готовиться к этому процессу, собрали рабочие группы, назначили ответственных лиц. Однако говорить о конкретных сроках сложно, поскольку Кишинев может только прорабатывать различные сценарии развития событий.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
https://crimea.ria.ru/20230825/zakharova-moldaviyu-prevraschayut-v-souchastnika-voennykh-prestupleniy-kieva-1130955764.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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молдавия, европейский союз, политика, в мире, майя санду, нику попеску, новости
Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД
МИД: Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной 2024 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут начаться весной следующего года, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску.
Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к союзу.
"Мы надеемся получить разрешение на начало переговоров в этом году, затем потребуется несколько месяцев на подготовку, это очень комплексный процесс. Мы надеемся, что к этапу переговоров мы приступим весной, но этот процесс зависит не от Молдавии, а от всех европейских стран", - заявил Попеску в эфире телеканала TV8.
Он отметил, что власти заранее начали готовиться к этому процессу, собрали рабочие группы, назначили ответственных лиц. Однако говорить о конкретных сроках сложно, поскольку Кишинев может только прорабатывать различные сценарии развития событий.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.