https://crimea.ria.ru/20231019/moldaviya-mozhet-nachat-peregovory-o-vstuplenii-v-evrosoyuz-vesnoy---mid-1132208356.html

Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД

Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Молдавия может начать переговоры о вступлении в Евросоюз весной - МИД

Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут начаться весной следующего года, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T21:20

2023-10-19T21:20

2023-10-19T21:20

молдавия

европейский союз

политика

в мире

майя санду

нику попеску

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118964494_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_c11d90906de0a2e19b9af289101d7e99.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Переговоры о вступлении Молдавии в Европейский союз могут начаться весной следующего года, считает вице-премьер, министр иностранных дел республики Нику Попеску.Ранее власти Молдавии заявили, что ставят перед собой цель до конца года начать переговоры о вступлении в ЕС и до конца десятилетия присоединиться к союзу.Он отметил, что власти заранее начали готовиться к этому процессу, собрали рабочие группы, назначили ответственных лиц. Однако говорить о конкретных сроках сложно, поскольку Кишинев может только прорабатывать различные сценарии развития событий.Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.

https://crimea.ria.ru/20230825/zakharova-moldaviyu-prevraschayut-v-souchastnika-voennykh-prestupleniy-kieva-1130955764.html

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, европейский союз, политика, в мире, майя санду, нику попеску, новости