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Георгий Победоносец: след святого на крымской земле - РИА Новости Крым, 05.05.2024
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Георгий Победоносец: след святого на крымской земле
Георгий Победоносец: след святого на крымской земле - РИА Новости Крым, 05.05.2024
Георгий Победоносец: след святого на крымской земле
Наталья Дремова РИА Новости Крым, 05.05.2024
2024-05-06T08:34
2024-05-05T22:37
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Наталья ДремоваИконы с изображением покровителя русских воинов можно увидеть на передовой. Родные бойцов, находящихся в зоне СВО молятся Георгию Победоносцу. А РИА Новости Крым в день памяти Георгия Победоносца вспоминают о местах полуострва, которые связаны с его именем.СправкаГеоргий Победоносец — один из самых почитаемых христианских святых. Местом его рождения считается Каппадокия (территория современной Турции), время жизни — III век н.э. Служил военачальником при дворе римского императора Диоклетиана. Открыто объявил себя христианином, за что был арестован и подвергнут пыткам.Чудесным образом после каждого истязания раны Георгия исцелялись, а он оставался тверд в своих убеждениях. Был казнен по приказу императора. Существуют другие тексты о житии святого, где указывается, что события происходили в V-VI и позже, при других правителях.Самое известное посмертное чудо Георгия Победоносца — избавление одного из царств от змея, опустошавшего земли.С XI века на Руси появились монастыри и храмы в честь Святого Георгия. Он является покровителем Москвы, изображен на гербе города.Монастырь на мысе ФиолентНе было такого путешественника или посетившего полуостров "первого лица" империи, которые бы не заглянули в Георгиевский монастырь на мысе Фиолент в Балаклаве. По легенде, в IXвеке пещерку-скит основали спасшиеся во время бури моряки. Позже был построен монастырь — у самого обрыва, над морем. Вписался он в ландшафт так, что скалы казались естественным обрамлением для обители.Разные времена переживал монастырь: расцвета, забвения, запустения. Видевший его в 1799 году сенатор Павел Сумароков описывал "небольшую оскудевшую церковь, несколько келий, обнесенных каменной оградой". И отмечал необычную атмосферу благочестия и тишины. Упоминал еще про популярность небесного покровителя воинов: "Встречающиеся повсюду в Крыму изображения св. Георгия служат оказательством, что сей святой был в отличном почтении у здешних народов".Всадник на белом конеНа первых российских картах и в описаниях эта деревушка севере Керченского полуострова значилась как Кадырылес. Название местные жители дали в честь крымскотатарского праздника весны, Хыдырлеза.Один из обитателей деревни, грек, своих овец выгонял пастись к находящейся неподалеку горе. И однажды рассказал односельчанам, что видел наверху всадника на белом коне. Пастух даже выходил к горе с односельчанами, и те тоже смотрели на всадника. Правда, при приближении изображение рассеивалось, зато на камнях отпечатались следы человека и конских копыт. А еще на этом месте появилась икона с изображением святого Георгия.Это легенда об основании в середине позапрошлого века женского Катерлезского Свято-Георгиевского монастыря.Он благополучно, прирастая постройками и насельницами, просуществовал шестьдесят лет. После 1917 года монахинь сначала потеснил лазарет и летчики армии генерала Врангеля. А когда утвердилась Советская власть, монастырь закрыли. Возрождаться он стал лишь с 1996 года.КстатиЗа десятилетия исследований средневекового могильника Лучистое (Большая Алушта) археологи находили в женских и детских захоронениях немало медальонов, на одной стороне которых был изображен всадник, поражающий копьем некую фигуру. Ее ученые идентифицировали, как... связанную женщину.Исследователь могильника, заведующая отделом средневековой археологии Института археологии Крыма РАН Эльзара Хайрединова посвятила "расшифровке" этого изображения научную работу. Медальоны относятся к VII-VIII веку — а каноническое образ Святого Георгия как всадника, поражающего змея, утвердилось только около середины IX века.Существо под копытами коня на крымских медальонах-оберегах может быть демоном в женском облике, в существование которого верили в Византии. Звали эту нечисть Гиллу, люди верили, что она убивает беременных, не родившихся детей, а также младенцев. Уберечь от нее, считали крымчане, могли молитва-рассказ о победе святого Сисиния (Сысоя) над демоном и изображение этого подвига. Позже образ всадника с копьем, победителя чудовища, закрепился только за Георгием Победоносцем."Находится во владении армян""Монастырь во имя св. великомученика Георгия, каменный, при подошве горы с западной стороны, вышиною 2 саженей 2 аршина... Построен в 1452 г. и находится ныне во владении армян. В нем замечательны: древняя икона св. великомученица Георгия и икона Ангела-хранителя на северной стороне", — так описывал одну из обителей Крыма в окрестностях Феодосии архиепископ Гавриил, составивший в середине XIXвека своего рода каталог христианских древностей в Крыму.Монастырь не уцелел, а вот его соборный храм находился в Феодосии. Он много раз переживал перестройки, был закрыт в 1921 году, и верующим его вернули в самом конце 90-х.Факты- В селах Желябовка Нижнегорского района и Портовом Раздольненского есть храмы Святого великомученика Георгия Победоносца.- Храм на территории Свято-Успенского монастыря в Бахчисарае носит имя в честь Георгия Победоносца.- В Бахчисарайском районе до 1948 года существовало село Горное, до переименования — Аиргуль, искаженное Ай-Иорги — Святой Георгий.- В северо-восточной части Бабуга-яйлы находится вершина Ай-Йори. Там же — одноименный родник.С "живой водой"Скорей всего, находящаяся под Судаком гора Ай-Георгий — Святой Георгий, получила свое имя от выстроенного у ее подножия монастыря.К концу XIII века от нее осталась лишь маленькая церковь. В нее, упоминал исследователь Крыма Петр Паллас, "греки, обитатели виноградников, ходят на поклонение". Рядом с храмом существовал крупный источник, вытекающий из горы. Вода в нем считалась целебной.Со временем в упадок пришла и церковь, стены храма и монастыря местные жители потихоньку растаскивали на хозяйственные постройки. И все-таки ученые смогли обследовать это место. Еще в XIX веке сняли план построек, обнаружили несколько средневековых надписей. Потом сюда неоднократно выезжали археологические экспедиции. Родник до сих пор жив, и к нему заворачивают путешественники, поднимающиеся на Ай-Георгий. И 6 мая в горах под журчание воды проходят молебны.Награды- Одной из самых почитаемых наград Российской империи был военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия трех степеней. Получить его могли только офицеры. Для солдат существовал знак отличия ордена: георгиевский крест.- Первым полным кавалером ордена Св. Георгия стал знаменитый полководец Михаил Кутузов. Он, кстати, в Крыму в 1774 году отразил турецкий десант у деревни Шумы под Алуштой.- В 2000 г. в РФ был возрожден орден Святого Георгия. Он стал высшей военной наградой.- Одной из наград полка Народного ополчения Республики Крым стала "Медаль "Святой Георгий".
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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религия, культура, крым, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, мыс фиолент
Георгий Победоносец: след святого на крымской земле

Георгий Победоносец - след святого на крымской земле

08:34 06.05.2024
 
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Наталья Дремова
Иконы с изображением покровителя русских воинов можно увидеть на передовой. Родные бойцов, находящихся в зоне СВО молятся Георгию Победоносцу. А РИА Новости Крым в день памяти Георгия Победоносца вспоминают о местах полуострва, которые связаны с его именем.

Справка

Георгий Победоносец — один из самых почитаемых христианских святых. Местом его рождения считается Каппадокия (территория современной Турции), время жизни — III век н.э. Служил военачальником при дворе римского императора Диоклетиана. Открыто объявил себя христианином, за что был арестован и подвергнут пыткам.
Чудесным образом после каждого истязания раны Георгия исцелялись, а он оставался тверд в своих убеждениях. Был казнен по приказу императора. Существуют другие тексты о житии святого, где указывается, что события происходили в V-VI и позже, при других правителях.
Самое известное посмертное чудо Георгия Победоносца — избавление одного из царств от змея, опустошавшего земли.
С XI века на Руси появились монастыри и храмы в честь Святого Георгия. Он является покровителем Москвы, изображен на гербе города.
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкИкона Георгия Победоносца
Автопробег в поддержку Сербии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Икона Георгия Победоносца

Монастырь на мысе Фиолент

Не было такого путешественника или посетившего полуостров "первого лица" империи, которые бы не заглянули в Георгиевский монастырь на мысе Фиолент в Балаклаве. По легенде, в IXвеке пещерку-скит основали спасшиеся во время бури моряки. Позже был построен монастырь — у самого обрыва, над морем. Вписался он в ландшафт так, что скалы казались естественным обрамлением для обители.
Разные времена переживал монастырь: расцвета, забвения, запустения. Видевший его в 1799 году сенатор Павел Сумароков описывал "небольшую оскудевшую церковь, несколько келий, обнесенных каменной оградой". И отмечал необычную атмосферу благочестия и тишины. Упоминал еще про популярность небесного покровителя воинов: "Встречающиеся повсюду в Крыму изображения св. Георгия служат оказательством, что сей святой был в отличном почтении у здешних народов".

Всадник на белом коне

На первых российских картах и в описаниях эта деревушка севере Керченского полуострова значилась как Кадырылес. Название местные жители дали в честь крымскотатарского праздника весны, Хыдырлеза.
Один из обитателей деревни, грек, своих овец выгонял пастись к находящейся неподалеку горе. И однажды рассказал односельчанам, что видел наверху всадника на белом коне. Пастух даже выходил к горе с односельчанами, и те тоже смотрели на всадника. Правда, при приближении изображение рассеивалось, зато на камнях отпечатались следы человека и конских копыт. А еще на этом месте появилась икона с изображением святого Георгия.
Это легенда об основании в середине позапрошлого века женского Катерлезского Свято-Георгиевского монастыря.
Он благополучно, прирастая постройками и насельницами, просуществовал шестьдесят лет. После 1917 года монахинь сначала потеснил лазарет и летчики армии генерала Врангеля. А когда утвердилась Советская власть, монастырь закрыли. Возрождаться он стал лишь с 1996 года.

Кстати

За десятилетия исследований средневекового могильника Лучистое (Большая Алушта) археологи находили в женских и детских захоронениях немало медальонов, на одной стороне которых был изображен всадник, поражающий копьем некую фигуру. Ее ученые идентифицировали, как... связанную женщину.
Исследователь могильника, заведующая отделом средневековой археологии Института археологии Крыма РАН Эльзара Хайрединова посвятила "расшифровке" этого изображения научную работу. Медальоны относятся к VII-VIII веку — а каноническое образ Святого Георгия как всадника, поражающего змея, утвердилось только около середины IX века.
Существо под копытами коня на крымских медальонах-оберегах может быть демоном в женском облике, в существование которого верили в Византии. Звали эту нечисть Гиллу, люди верили, что она убивает беременных, не родившихся детей, а также младенцев. Уберечь от нее, считали крымчане, могли молитва-рассказ о победе святого Сисиния (Сысоя) над демоном и изображение этого подвига. Позже образ всадника с копьем, победителя чудовища, закрепился только за Георгием Победоносцем.

"Находится во владении армян"

"Монастырь во имя св. великомученика Георгия, каменный, при подошве горы с западной стороны, вышиною 2 саженей 2 аршина... Построен в 1452 г. и находится ныне во владении армян. В нем замечательны: древняя икона св. великомученица Георгия и икона Ангела-хранителя на северной стороне", — так описывал одну из обителей Крыма в окрестностях Феодосии архиепископ Гавриил, составивший в середине XIXвека своего рода каталог христианских древностей в Крыму.
Монастырь не уцелел, а вот его соборный храм находился в Феодосии. Он много раз переживал перестройки, был закрыт в 1921 году, и верующим его вернули в самом конце 90-х.

Факты

- В селах Желябовка Нижнегорского района и Портовом Раздольненского есть храмы Святого великомученика Георгия Победоносца.
- Храм на территории Свято-Успенского монастыря в Бахчисарае носит имя в честь Георгия Победоносца.
- В Бахчисарайском районе до 1948 года существовало село Горное, до переименования — Аиргуль, искаженное Ай-Иорги — Святой Георгий.
- В северо-восточной части Бабуга-яйлы находится вершина Ай-Йори. Там же — одноименный родник.

С "живой водой"

Скорей всего, находящаяся под Судаком гора Ай-Георгий — Святой Георгий, получила свое имя от выстроенного у ее подножия монастыря.
К концу XIII века от нее осталась лишь маленькая церковь. В нее, упоминал исследователь Крыма Петр Паллас, "греки, обитатели виноградников, ходят на поклонение". Рядом с храмом существовал крупный источник, вытекающий из горы. Вода в нем считалась целебной.
Со временем в упадок пришла и церковь, стены храма и монастыря местные жители потихоньку растаскивали на хозяйственные постройки. И все-таки ученые смогли обследовать это место. Еще в XIX веке сняли план построек, обнаружили несколько средневековых надписей. Потом сюда неоднократно выезжали археологические экспедиции. Родник до сих пор жив, и к нему заворачивают путешественники, поднимающиеся на Ай-Георгий. И 6 мая в горах под журчание воды проходят молебны.
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВыставка "Храбрейшим из храбрых"
Выставка Храбрейшим из храбрых - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Выставка "Храбрейшим из храбрых"

Награды

- Одной из самых почитаемых наград Российской империи был военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия трех степеней. Получить его могли только офицеры. Для солдат существовал знак отличия ордена: георгиевский крест.
- Первым полным кавалером ордена Св. Георгия стал знаменитый полководец Михаил Кутузов. Он, кстати, в Крыму в 1774 году отразил турецкий десант у деревни Шумы под Алуштой.
- В 2000 г. в РФ был возрожден орден Святого Георгия. Он стал высшей военной наградой.
- Одной из наград полка Народного ополчения Республики Крым стала "Медаль "Святой Георгий".
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗвезда ордена Святого Георгия первой степени
Звезда ордена Святого Георгия первой степени - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Звезда ордена Святого Георгия первой степени
 
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