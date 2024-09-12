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Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T14:20
2024-09-12T14:20
2024-09-12T14:34
владимир сальдо
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо уточнил, что шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую больницы. Двоих тяжелораненых доставили в Геническую центральную районную больницу.Всего за сутки боевики ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, уточнил Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионерДвое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
новая каховка
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владимир сальдо, новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
При массированном обстреле рынка Новой Каховки один человек погиб и 8 ранены - Сальдо
14:20 12.09.2024 (обновлено: 14:34 12.09.2024)