Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240912/odin-chelovek-pogib-i-8-raneny-pri-massirovannom-obstrele-novoy-kakhovki-1140304556.html
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T14:20
2024-09-12T14:34
владимир сальдо
новая каховка
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140304063_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9f4032614e4190d8fb7f6873d1f3e55c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо уточнил, что шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую больницы. Двоих тяжелораненых доставили в Геническую центральную районную больницу.Всего за сутки боевики ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, уточнил Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионерДвое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
новая каховка
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0c/1140304063_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6603acfc4969260e5fa8694e3a32c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир сальдо, новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости
Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки

При массированном обстреле рынка Новой Каховки один человек погиб и 8 ранены - Сальдо

14:20 12.09.2024 (обновлено: 14:34 12.09.2024)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Зафиксировано не менее 11 прилетов. Один мирный житель погиб, восемь человек получили ранения - из них шестеро женщин, двое мужчин. Сгорел автомобиль", - сообщил губернатор.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела Новой Каховки
Последствия обстрела Новой Каховки
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Последствия обстрела Новой Каховки
Сальдо уточнил, что шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую больницы. Двоих тяжелораненых доставили в Геническую центральную районную больницу.
Всего за сутки боевики ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, уточнил Сальдо.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионер
Двое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
 
Владимир СальдоНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17ВСУ четыре раза пытались прорвать границу в Курской области
15:08Между Санкт-Петербургом и Севастополем появится единый маршрут в 2600 км
15:01Армия России освободила 10 населенных пунктов в Курской области
14:59В Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатр
14:20Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки
14:09Уснул на сапборде: на Кубани туриста унесло в открытое море
13:56Нелегал из Таджикистана хотел остаться в Крыму за взятку
13:48Насильственная евроинтеграция: как Молдавию заставляют Европу любить
13:33Путин оценил уровень отношений России и КНР
13:08ФСБ пресекла подготовку теракта на железнодорожном мосту в Севастополе
12:58ВС России продолжают продвижение - уничтожены еще 2 тысячи боевиков
12:49В Симферополе побит температурный рекорд
12:36Многовекторный Эрдоган - почему Анкара не признает российский Крым
12:22Черноморский флот участвует в учениях "Океан-2024"
12:16Армия России нанесла удары по аэродромам и энергообъектам Украины
12:11В Севастополе долгострои будут завершать участники СЭЗ
11:39НАТО координирует украинские удары по России - Лавров
11:3034 страны хотят стать членами БРИКС
11:24Холодильник едва не сжег квартиру в Евпатории
11:05Николай Сванидзе: биография
Лента новостейМолния