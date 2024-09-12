https://crimea.ria.ru/20240912/odin-chelovek-pogib-i-8-raneny-pri-massirovannom-obstrele-novoy-kakhovki-1140304556.html

Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки

Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Один человек погиб и 8 ранены при массированном обстреле Новой Каховки

Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T14:20

2024-09-12T14:20

2024-09-12T14:34

владимир сальдо

новая каховка

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще восемь получили ранения в результате массированного обстрела центрального рынка в Новой Каховке. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо уточнил, что шестерых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Каховскую больницы. Двоих тяжелораненых доставили в Геническую центральную районную больницу.Всего за сутки боевики ВСУ выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, уточнил Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алешках при атаке ВСУ тяжело ранен пенсионерДвое детей погибли - число пострадавших при обстреле рынка достигло 13Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ

новая каховка

херсонская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, новая каховка, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, новости