https://crimea.ria.ru/20240816/podrostok-popal-v-reanimatsiyu-posle-obstrela-donetska-boevikami-vsu-1139658004.html

Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ

Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2024

Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T17:20

2024-08-16T17:20

2024-08-16T17:20

новости

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

происшествия

скорая помощь

больница

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115242_162:346:1466:1080_1920x0_80_0_0_41da79acdfe5db291ce7731c68e70ebc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По словам главы ДНР, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.Пушилин добавил, что ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибром 155 мм и беспилотниками.На данный момент совершено 14 атак, в ходе которых боевики выпустили по мирным жителям порядка 50 боеприпасов.Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров.На данный момент известно об 11 пострадавших, им оказывается медицинская помощьТушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт".Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка

донецкая народная республика (днр)

донецк

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, скорая помощь, больница, донецк