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Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T17:20
2024-08-16T17:20
2024-08-16T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По словам главы ДНР, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.Пушилин добавил, что ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибром 155 мм и беспилотниками.На данный момент совершено 14 атак, в ходе которых боевики выпустили по мирным жителям порядка 50 боеприпасов.Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров.На данный момент известно об 11 пострадавших, им оказывается медицинская помощьТушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт".Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, скорая помощь, больница, донецк
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
В Донецке после обстрела ВСУ торгового центра 15-летний подросток попал в реанимацию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"Пострадали 11 мирных жителей, среди которых 15-летний подросток. Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом "осколочное проникающее ранение и осколочные касательные ранения", – сговорится в сообщении.
По словам главы ДНР, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Пушилин добавил, что ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибром 155 мм и беспилотниками.
На данный момент совершено 14 атак, в ходе которых боевики выпустили по мирным жителям порядка 50 боеприпасов.
Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка
. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров.
На данный момент известно об 11 пострадавших
, им оказывается медицинская помощь
Тушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.
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