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Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ
В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T17:20
2024-08-16T17:20
новости
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
происшествия
скорая помощь
больница
донецк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.По словам главы ДНР, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.Пушилин добавил, что ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибром 155 мм и беспилотниками.На данный момент совершено 14 атак, в ходе которых боевики выпустили по мирным жителям порядка 50 боеприпасов.Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров.На данный момент известно об 11 пострадавших, им оказывается медицинская помощьТушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт".Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, происшествия, скорая помощь, больница, донецк
Подросток попал в реанимацию после обстрела Донецка боевиками ВСУ

В Донецке после обстрела ВСУ торгового центра 15-летний подросток попал в реанимацию

17:20 16.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате обстрела вооруженными формированиями Украины торгового центра "Галактика" в Донецке осколочные ранения получил 15-летний подросток, сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Пострадали 11 мирных жителей, среди которых 15-летний подросток. Ребенок сейчас находится в реанимации в одном из медучреждений города с диагнозом "осколочное проникающее ранение и осколочные касательные ранения", – сговорится в сообщении.

По словам главы ДНР, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.
Пушилин добавил, что ВСУ обстреляли Донецк артиллерийскими снарядами калибром 155 мм и беспилотниками.
На данный момент совершено 14 атак, в ходе которых боевики выпустили по мирным жителям порядка 50 боеприпасов.
Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров.
На данный момент известно об 11 пострадавших, им оказывается медицинская помощь
Тушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по командам МЧС.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "теракт".
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НовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинПроисшествияСкорая помощьБольницаДонецк
 
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