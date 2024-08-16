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Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11 - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11
Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11 - РИА Новости Крым, 16.08.2024
Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11
Число пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками торгового центра "Галактика" в Донецке увеличилось до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T15:34
2024-08-16T15:37
донецкая народная республика (днр)
новости
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происшествия
больница
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками торгового центра "Галактика" в Донецке увеличилось до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Донецкой Народной Республики.Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров. Ранее было известно о семи пострадавших.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, тушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по пожарным командам."Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома", – написал он в своем Telegram-канале.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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донецкая народная республика (днр), новости, донецк, происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Число пострадавших при ударе по ТЦ в Донецке выросло до 11

Количество раненых при ударе ВСУ по торговому центру в Донецке увеличилось до 11

15:34 16.08.2024 (обновлено: 15:37 16.08.2024)
 
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Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками торгового центра "Галактика" в Донецке увеличилось до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав Донецкой Народной Республики.
Вооруженные формирования Украины в пятницу обстреляли Петровский район Донецка. В результате в торговом центре "Галактика" начался сильный пожар. Его площадь, по информации главы ДНР Дениса Пушилина, превышает 10 тысяч квадратных метров. Ранее было известно о семи пострадавших.

"Общее количество пострадавших от обстрела Петровского района выросло до 11 человек", – сообщили в минздраве ДНР.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, тушение пожара в ТЦ усугубляется попытками украинских боевиков дронами наносить удары по пожарным командам.
"Здание практически полностью выгорело внутри, также повреждены соседние жилые дома", – написал он в своем Telegram-канале.
Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.
В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.
Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)НовостиДонецкПроисшествияБольницаВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУ
 
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