https://crimea.ria.ru/20240808/ocherednoy-udar-vsu-po-khersonskoy-oblasti-postradali-dva-cheloveka-1139458001.html

Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека

Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека

Двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram -канале. РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T15:31

2024-08-08T15:31

2024-08-08T15:31

херсонская область

владимир сальдо

голая пристань

скадовск

новости

происшествия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram -канале.Ранее в Херсонской области были ранены трое мужчин в результате артобстрела ВСУ. Пострадавших госпитализировали.По данным губернатора, за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам левобережной части области всего 32 артснаряда, также били из минометов и с помощью беспилотников, в частности по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Каирам, Новой Маячке, Ольгино, Старой Маячке.Также после обстрела ВСУ по территории Верхнерогачикского муниципального округа были повреждены электросети, аварийное отключение энергоснабжения зафиксировали в шести населенных пунктах: Ушкалке, Бережанке, Михайловке, Знаменке, Бабино и Нижнем Рогачике. Без света остались 600 абонентов Херсоноблэнерго.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаДва дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ

херсонская область

голая пристань

скадовск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, голая пристань, скадовск, новости, происшествия, обстрелы всу