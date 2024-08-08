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Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека
Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека
Двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram -канале. РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T15:31
2024-08-08T15:31
херсонская область
владимир сальдо
голая пристань
скадовск
новости
происшествия
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram -канале.Ранее в Херсонской области были ранены трое мужчин в результате артобстрела ВСУ. Пострадавших госпитализировали.По данным губернатора, за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам левобережной части области всего 32 артснаряда, также били из минометов и с помощью беспилотников, в частности по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Каирам, Новой Маячке, Ольгино, Старой Маячке.Также после обстрела ВСУ по территории Верхнерогачикского муниципального округа были повреждены электросети, аварийное отключение энергоснабжения зафиксировали в шести населенных пунктах: Ушкалке, Бережанке, Михайловке, Знаменке, Бабино и Нижнем Рогачике. Без света остались 600 абонентов Херсоноблэнерго.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаДва дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
херсонская область
голая пристань
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, владимир сальдо, голая пристань, скадовск, новости, происшествия, обстрелы всу
Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека

Двое мирных жителей пострадали после атаки ВСУ по Херсонской области

15:31 08.08.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram -канале.
"Враг нанес террористический удар по жилым кварталам Голой Пристани. В результате пострадали два человека: мужчина 1985 и женщина 1947 года рождения. С осколочными ранениями их доставили в больницу Скадовска", – сообщил губернатор.
Ранее в Херсонской области были ранены трое мужчин в результате артобстрела ВСУ. Пострадавших госпитализировали.
По данным губернатора, за минувшие сутки украинские боевики выпустили по населенным пунктам левобережной части области всего 32 артснаряда, также били из минометов и с помощью беспилотников, в частности по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Каирам, Новой Маячке, Ольгино, Старой Маячке.
Также после обстрела ВСУ по территории Верхнерогачикского муниципального округа были повреждены электросети, аварийное отключение энергоснабжения зафиксировали в шести населенных пунктах: Ушкалке, Бережанке, Михайловке, Знаменке, Бабино и Нижнем Рогачике. Без света остались 600 абонентов Херсоноблэнерго.
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Херсонская областьВладимир СальдоГолая ПристаньСкадовскНовостиПроисшествияОбстрелы ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
15:31Очередной удар ВСУ по Херсонской области: пострадали два человека
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15:04В Севастополе на помощь пострадавшим от атак ВСУ выделили 4,7 млн рублей
14:53Треш-стримы в России запрещены – Путин подписал закон
14:37Аксенов дал "Крымэнерго" неделю на выявление проблемных электроподстанций
14:23Число пострадавших детей в Курской области возросло до девяти
14:10ПВО сбила украинский МиГ-29 и более 20 беспилотников вне зоны СВО
14:05ВСУ за сутки лишись более 2 тысяч боевиков
13:41Российские военные уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ
13:17На Крымском мосту очередь со стороны Керчи
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