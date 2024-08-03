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Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
Тысячи абонентов города Таврийск в Херсонской области остались без света после удара ВСУ – повреждена трансформаторная подстанция. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T18:22
2024-08-03T18:22
2024-08-03T18:22
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
таврийск
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Тысячи абонентов города Таврийск в Херсонской области остались без света после удара ВСУ – повреждена трансформаторная подстанция. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что боевики целенаправленно обстреливали подстанцию в течение двух дней.Также ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в Таврийске, добавил глава региона. Жертв и пострадавших, по словам Сальдо, нет.Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев, комментируя действия ВСУ в отношении мирных жителей регионов России, в частности удары по Севастополю ракетами ATACMS, яростные обстрелы Донбасса и Белгородской области, высказал мнение, что все это отражение одного и того же знакового исторического явления, порожденного на Украине – национал-садизма. Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУО Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России НимченкоНа пляжах Геническа и Арабатской стрелки запретили купание
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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), таврийск, новости, новые регионы россии
Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
Четыре тысячи жителей Таврийска остались без света после ударов ВСУ по подстанции - Сальдо