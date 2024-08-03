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Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
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Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 03.08.2024
Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ
Тысячи абонентов города Таврийск в Херсонской области остались без света после удара ВСУ – повреждена трансформаторная подстанция. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.08.2024
2024-08-03T18:22
2024-08-03T18:22
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
таврийск
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Тысячи абонентов города Таврийск в Херсонской области остались без света после удара ВСУ – повреждена трансформаторная подстанция. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что боевики целенаправленно обстреливали подстанцию в течение двух дней.Также ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в Таврийске, добавил глава региона. Жертв и пострадавших, по словам Сальдо, нет.Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев, комментируя действия ВСУ в отношении мирных жителей регионов России, в частности удары по Севастополю ракетами ATACMS, яростные обстрелы Донбасса и Белгородской области, высказал мнение, что все это отражение одного и того же знакового исторического явления, порожденного на Украине – национал-садизма. Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУО Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России НимченкоНа пляжах Геническа и Арабатской стрелки запретили купание
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РИА Новости Крым
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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), таврийск, новости, новые регионы россии
Два дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ

Четыре тысячи жителей Таврийска остались без света после ударов ВСУ по подстанции - Сальдо

18:22 03.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция. Архивное фото
Электрическая подстанция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Тысячи абонентов города Таврийск в Херсонской области остались без света после удара ВСУ – повреждена трансформаторная подстанция. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что боевики целенаправленно обстреливали подстанцию в течение двух дней.
"Из-за обстрела со стороны киевских террористов в Таврийске произошло аварийное отключение электроснабжения, без света остались 4000 абонентов "Херсоноблэнерго". Противник намеренно навредил местным жителям, уничтожив объект энергетической инфраструктуры", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также ВСУ обстреляли жилой многоэтажный дом в Таврийске, добавил глава региона. Жертв и пострадавших, по словам Сальдо, нет.
Ранее эксперт Института нового общества Владимир Киреев, комментируя действия ВСУ в отношении мирных жителей регионов России, в частности удары по Севастополю ракетами ATACMS, яростные обстрелы Донбасса и Белгородской области, высказал мнение, что все это отражение одного и того же знакового исторического явления, порожденного на Украине – национал-садизма.
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Владимир СальдоХерсонская областьПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ТаврийскНовостиНовые регионы России
 
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