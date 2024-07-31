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О Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России Нимченко - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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О Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России Нимченко
О Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России Нимченко - РИА Новости Крым, 31.07.2024
О Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России Нимченко
Кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко рассказал в интервью РИА Новости о том, чем займется на посту, а также обозначил свою позицию по... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T13:30
2024-07-31T13:50
юрий нимченко
россия
новости сво
совет федерации
крым
политика
мнения
интервью
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко рассказал в интервью РИА Новости о том, чем займется на посту, а также обозначил свою позицию по вопросам, связанным со спецоперацией и об отношениях РФ с Западом.Главные заявления - в подборке.Сенатор РФ от Крыма"Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений - это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит", - заявил Нимченко.Он подчеркнул, что сосредоточится в Совфеде на соцподдержке семей военнослужащих.Еще одним ключевым направлением станет работа по патриотическому воспитанию молодежи.Воинское братство"В условиях боя человек проявляет абсолютно все свои качества, как хорошие, так и плохие, которые в гражданской жизни вряд ли ему удастся продемонстрировать. Бойкий и смелый в обычной жизни, может стать малодушным. А робкий и нерешительный — наоборот — в условиях риска проявит доблесть, небывалую отвагу, самопожертвование. Именно в таких условиях ты четко понимаешь суть человека", - констатировал Нимченко.Воинское братство он назвал одной из самых крепких связей, которая может продолжаться десятилетиями, даже после того, как воины закончили свою службу. Единство крымчанОдним из главных приоритетов Герой России назвал безопасность Крыма. Он подчеркнул, что власти республики уделяют этому направлению большое внимание, и заметил, что, не раздумывая, пошел бы в разведку с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Нимченко также отметил единство жителей полуострова. "Самое главное - это сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам. Посмотрите, как налажено волонтерское движение в нашем регионе. На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом", - сказал Нимченко агентству.Спецоперация на УкраинеПо его словам, ситуация на фронте сложная, но контролируемая, все поставленные задачи выполняются благодаря профессионализму военных. Нимченко также заявил, что самолеты F-16 в корне не изменят ситуацию на фронте, а удары по России западным оружием не останутся безнаказанными.Отношения с Западом"Нужно четко понимать, что сейчас нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. И работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего", - констатировал Нимченко.В этой связи России сегодня необходимо как никогда крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование государства, продолжил он. При этом мнение Запада относительно исторических регионов РФ не имеет никакого значения, заметил Герой России.Главный жизненный принцип"Мои жизненные принципы такие, как и у любого нормального человека. В любых, даже самых сложных ситуациях нужно оставаться самим собой, поступать по чести и совести", - подытожил Кандидат в сенаторы.Герой России и участник СВО Юрий Нимченко, а также шахматист Сергей Карякин будут представлять Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звания Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы КрымаВ Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
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юрий нимченко, россия, новости сво, совет федерации, крым, политика, мнения, интервью
О Крыме, Западе и СВО: главные заявления Героя России Нимченко

Герой Росси Юрий Нимченко дал интервью об СВО и Крыме

13:30 31.07.2024 (обновлено: 13:50 31.07.2024)
 
© КФУ им. ВернадскогоГерой России Юрий Нимченко
Герой России Юрий Нимченко
© КФУ им. Вернадского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Кандидат в сенаторы от Крыма, Герой России Юрий Нимченко рассказал в интервью РИА Новости о том, чем займется на посту, а также обозначил свою позицию по вопросам, связанным со спецоперацией и об отношениях РФ с Западом.
Главные заявления - в подборке.

Сенатор РФ от Крыма

"Представлять интересы нашей республики при принятии важнейших государственных решений - это очень большая ответственность. Такое доверие дорогого стоит", - заявил Нимченко.
Он подчеркнул, что сосредоточится в Совфеде на соцподдержке семей военнослужащих.
"Это и социальная поддержка семей, в том числе и семей военнослужащих, которые находятся или находились в зоне СВО, отдельное внимание, конечно же, поддержке семьей погибших ребят, многодетных семей", - заявил он.
Еще одним ключевым направлением станет работа по патриотическому воспитанию молодежи.

Воинское братство

"В условиях боя человек проявляет абсолютно все свои качества, как хорошие, так и плохие, которые в гражданской жизни вряд ли ему удастся продемонстрировать. Бойкий и смелый в обычной жизни, может стать малодушным. А робкий и нерешительный — наоборот — в условиях риска проявит доблесть, небывалую отвагу, самопожертвование. Именно в таких условиях ты четко понимаешь суть человека", - констатировал Нимченко.
Воинское братство он назвал одной из самых крепких связей, которая может продолжаться десятилетиями, даже после того, как воины закончили свою службу.
"Военный мундир для меня всегда будет роднее и теплее, с ним связано много воспоминаний. Ну, а к деловому костюму я привыкну", - заявил Герой России.

Единство крымчан

Одним из главных приоритетов Герой России назвал безопасность Крыма. Он подчеркнул, что власти республики уделяют этому направлению большое внимание, и заметил, что, не раздумывая, пошел бы в разведку с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Нимченко также отметил единство жителей полуострова.
"Самое главное - это сплоченность людей, чтобы морально противостоять всем нападкам. Посмотрите, как налажено волонтерское движение в нашем регионе. На передовую отправляют все необходимое, что нужно нашим ребятам в зоне СВО. В этом вопросе выступаем единым фронтом", - сказал Нимченко агентству.

Спецоперация на Украине

"СВО завершится на условиях, которые были выдвинуты ранее нашим президентом. Полный вывод украинских военных с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Еще одна важная задача для нас — напрочь искоренить нацизм. По-другому не будет", - убежден Нимченко.
По его словам, ситуация на фронте сложная, но контролируемая, все поставленные задачи выполняются благодаря профессионализму военных. Нимченко также заявил, что самолеты F-16 в корне не изменят ситуацию на фронте, а удары по России западным оружием не останутся безнаказанными.

Отношения с Западом

"Нужно четко понимать, что сейчас нам противостоит весь коллективный Запад во главе с США. И работают они цинично, жестко по всем фронтам, в том числе и в военной сфере, и в экономической, и в сфере пропаганды. Не чураются ничего", - констатировал Нимченко.
В этой связи России сегодня необходимо как никогда крепко держать свои позиции, сплотиться и четко понимать - идет тотальная борьба за существование государства, продолжил он. При этом мнение Запада относительно исторических регионов РФ не имеет никакого значения, заметил Герой России.
"Мнение Запада нас не должно интересовать вообще. Донбасс, Таврия - наша исконно русская земля, где живут русские по духу люди, и неважно, на каком языке они при этом говорят. И мы просто обязаны их защитить. У нас есть четкая позиция по этому поводу, четко поставленные цели и задачи. Все они должны быть выполнены в полном объеме. Не сомневаюсь, что так и будет", - сказал Нимченко.

Главный жизненный принцип

"Мои жизненные принципы такие, как и у любого нормального человека. В любых, даже самых сложных ситуациях нужно оставаться самим собой, поступать по чести и совести", - подытожил Кандидат в сенаторы.
Герой России и участник СВО Юрий Нимченко, а также шахматист Сергей Карякин будут представлять Крым в Совфеде, они сменят уходящих Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Юрий Нимченко – участник специальной военной операции, военнослужащий 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота. Звания Героя России Нимченко удостоен за героическое удержание переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала в феврале 2022 года.
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