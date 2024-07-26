https://crimea.ria.ru/20240726/edinaya-rossiya-vnesla-prezidentu-predlozheniya-po-kandidature-glavy-kryma-1139136225.html

"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма

"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2024

"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма

Партия "Единая Россия" поддерживает действующих глав трех регионов, в том числе Крыма. Об этом со ссылкой на врио секретаря Генерального совета партии Владимира РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T10:45

2024-07-26T10:45

2024-07-26T10:49

сергей аксенов

совет министров рк

новости крыма

политика

владимир путин (политик)

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121601851_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_de2ef97b78e0254374f54b52d4fc178b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Партия "Единая Россия" поддерживает действующих глав трех регионов, в том числе Крыма. Об этом со ссылкой на врио секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева сообщает сайт ЕР.После сбора всех предложений от политических партий президент Владимир Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы. Голосование по вопросу избрания главы Крыма пройдет не позднее 23 октября. 14 апреля 2014 года Указом президента РФ Владимира Путина Сергей Аксенов назначен временно исполняющим обязанности главы республики. 22 января 2017 года введен в состав Высшего совета партии "Единая Россия". 20 сентября 2019 года — по итогам голосования депутатов Государственного Совета Республики Крым единогласно избран главой РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ НимченкоАксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, совет министров рк, новости крыма, политика, владимир путин (политик), крым