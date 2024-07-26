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"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма
"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2024
"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма
Партия "Единая Россия" поддерживает действующих глав трех регионов, в том числе Крыма. Об этом со ссылкой на врио секретаря Генерального совета партии Владимира РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T10:45
2024-07-26T10:45
2024-07-26T10:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Партия "Единая Россия" поддерживает действующих глав трех регионов, в том числе Крыма. Об этом со ссылкой на врио секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева сообщает сайт ЕР.После сбора всех предложений от политических партий президент Владимир Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы. Голосование по вопросу избрания главы Крыма пройдет не позднее 23 октября. 14 апреля 2014 года Указом президента РФ Владимира Путина Сергей Аксенов назначен временно исполняющим обязанности главы республики. 22 января 2017 года введен в состав Высшего совета партии "Единая Россия". 20 сентября 2019 года — по итогам голосования депутатов Государственного Совета Республики Крым единогласно избран главой РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ НимченкоАксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма
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сергей аксенов, совет министров рк, новости крыма, политика, владимир путин (политик), крым
"Единая Россия" внесла президенту предложения по кандидатуре главы Крыма
ЕР внесла предложения по кандидатурам глав Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарии
10:45 26.07.2024 (обновлено: 10:49 26.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Партия "Единая Россия" поддерживает действующих глав трех регионов, в том числе Крыма. Об этом со ссылкой на врио секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева сообщает сайт ЕР.
"Каждая из парламентских партий может направить президенту до трех кандидатур. Генсовет партии принял решение поддержать главу Крыма Сергея Аксенова, Ингушетии – Махмуд-Али Калиматова и Кабардино-Балкарии – Казбека Кокова. Коллеги входят в Высший совет партии, пользуются доверием жителей вверенных им регионов", - говорится в сообщении.
После сбора всех предложений от политических партий президент Владимир Путин внесет по три кандидатуры в соответствующие законодательные органы. Голосование по вопросу избрания главы Крыма пройдет не позднее 23 октября.
14 апреля 2014 года Указом президента РФ Владимира Путина Сергей Аксенов назначен временно исполняющим обязанности главы республики. 22 января 2017 года введен в состав Высшего совета партии "Единая Россия". 20 сентября 2019 года — по итогам голосования депутатов Государственного Совета Республики Крым единогласно избран главой РК.
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