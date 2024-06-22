https://crimea.ria.ru/20240622/aksenov-vozglavil-spisok-kandidatov-v-deputaty-parlamenta-kryma-1138292951.html

Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

Список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T16:53

2024-06-22T16:53

2024-06-22T16:53

сергей аксенов

сергей карякин

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

партия "единая россия"

крым

политика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского отделения партии.В частности, в первую тройку вошли глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.Кроме того, на партконференции также утвердили кандидатов по 25 одномандатным избирательным округам.

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2024

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