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Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма
Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма
Список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T16:53
2024-06-22T16:53
сергей аксенов
сергей карякин
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
партия "единая россия"
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского отделения партии.В частности, в первую тройку вошли глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.Кроме того, на партконференции также утвердили кандидатов по 25 одномандатным избирательным округам.
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сергей аксенов, сергей карякин, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), партия "единая россия", крым, политика, новости крыма
Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

Аксенов возглавил список кандидатов в депутаты парламента Крыма

16:53 22.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Список кандидатов в депутаты от партии "Единая Россия" на выборах в парламент Крыма возглавил глава республики Сергей Аксенов, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского отделения партии.
"Путем тайного голосования делегаты конференции выдвинули список кандидатов в депутаты государственного совета Республики Крым третьего созыва", - сказали в парторганизации.
В частности, в первую тройку вошли глава республики Сергей Аксенов, председатель крымского парламента Владимир Константинов и вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин.
Кроме того, на партконференции также утвердили кандидатов по 25 одномандатным избирательным округам.
 
Сергей АксеновСергей КарякинВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Партия "Единая Россия"КрымПолитикаНовости Крыма
 
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