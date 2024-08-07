https://crimea.ria.ru/20240807/v-khersonskoy-oblasti-raneny-tri-mirnykh-zhitelya---vsu-bili-iz-arty-1139423420.html

В Херсонской области ранены три мирных жителя - ВСУ били из арты

В Херсонской области ранены три мирных жителя - ВСУ били из арты - РИА Новости Крым, 07.08.2024

В Херсонской области ранены три мирных жителя - ВСУ били из арты

Трое мирных жителей ранены в ночь на среду в Херсонской области при атаках со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 07.08.2024

2024-08-07T11:18

2024-08-07T11:18

2024-08-07T11:18

владимир сальдо

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Трое мирных жителей ранены в ночь на среду в Херсонской области при атаках со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Всего за минувшие сутки, по данным Сальдо, украинские боевики выпустили по населенным пунктам левобережной части области 32 артснаряда, также били из минометов и с помощью беспилотников, в частности по Алешкам, Каховке, Новой Каховке, Каирам, Новой Маячке, Ольгино, Старой Маячке.В последнее время ВСУ усилили обстрелы российского приграничья и новых регионов РФ. В воскресенье днем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли ранок и жилые кварталы в Алешках. Ранены 14 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские морпехи уничтожили диверсантов ВСУ на Тендровской косеАтаки ВСУ на Запорожскую область: ранен мужчинаДва дня били по подстанции: Таврийск остался без света после ударов ВСУ

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новости