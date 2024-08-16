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ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области
ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.08.2024
ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области
Украинские боевики обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T12:37
2024-08-16T12:47
владимир сальдо
херсонская область
новости
алешки
каховка
новая каховка
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Корсунку, Малокаховку, Новую Маячку, Пролетарку, Юбилейное.В результате атаки на Малокаховку разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод, его оперативно восстановили. А в Днепрянах из-за обстрела сгорел жилой дом, обошлось без пострадавших, отметил Сальдо.Ранее мирный житель получил осколочные ранения при ударе ВСУ из арты по Новой Каховке. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.В результате ударов FPV-дронами по многоэтажкам в Алешках были ранены 14 человек. ВСУ совершили два массированных обстрела мирных кварталов города.В Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеДрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое
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владимир сальдо, херсонская область, новости, алешки, каховка, новая каховка, обстрелы всу
ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области

ВСУ обстреляли десять населенных пунктов Херсонской области – ранен мирный житель

12:37 16.08.2024 (обновлено: 12:47 16.08.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В течение вчерашнего дня и минувшей ночи боевики преступного киевского режима выпустили по левобережью Херсонской области 34 снаряда. Вследствие украинского террора в Малокаховке ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Каховскую ЦРБ, его жизнь вне опасности", – написал он в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Корсунку, Малокаховку, Новую Маячку, Пролетарку, Юбилейное.
В результате атаки на Малокаховку разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод, его оперативно восстановили. А в Днепрянах из-за обстрела сгорел жилой дом, обошлось без пострадавших, отметил Сальдо.
Ранее мирный житель получил осколочные ранения при ударе ВСУ из арты по Новой Каховке. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.
В результате ударов FPV-дронами по многоэтажкам в Алешках были ранены 14 человек. ВСУ совершили два массированных обстрела мирных кварталов города.
В Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.
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Владимир СальдоХерсонская областьНовостиАлешкиКаховкаНовая КаховкаОбстрелы ВСУ
 
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