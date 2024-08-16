https://crimea.ria.ru/20240816/vsu-udarili-po-10-rayonam-khersonskoy-oblasti-1139644301.html

ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области

ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области - РИА Новости Крым, 16.08.2024

ВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской области

Украинские боевики обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T12:37

2024-08-16T12:37

2024-08-16T12:47

владимир сальдо

херсонская область

новости

алешки

каховка

новая каховка

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреляли 10 населенных пунктов Херсонской области, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По данным губернатора, ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Горностаевку, Днепряны, Корсунку, Малокаховку, Новую Маячку, Пролетарку, Юбилейное.В результате атаки на Малокаховку разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод, его оперативно восстановили. А в Днепрянах из-за обстрела сгорел жилой дом, обошлось без пострадавших, отметил Сальдо.Ранее мирный житель получил осколочные ранения при ударе ВСУ из арты по Новой Каховке. Мужчина самостоятельно обратился в больницу.В результате ударов FPV-дронами по многоэтажкам в Алешках были ранены 14 человек. ВСУ совершили два массированных обстрела мирных кварталов города.В Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрел центрального рынка в Херсонской области: ранены восемь человекДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеДрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены трое

херсонская область

алешки

каховка

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новости, алешки, каховка, новая каховка, обстрелы всу