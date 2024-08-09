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Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T18:28
2024-08-09T18:28
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Мужчина самостоятельно обратился в больницу, уточнил он. Кроме того, боевики с беспилотников атаковали село Раденск Алешкинского округа. Там повреждено несколько жилых домов, но обошлось без жертв.Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены троеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
херсонская область
новая каховка
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херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо, новые регионы россии, новости
Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке

Мирный житель получил осколочные ранения при ударе ВСУ из арты по Новой Каховке - Сальдо

18:28 09.08.2024
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ Новой Каховки в Херсонской области
Обстрел ВСУ Новой Каховки в Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Сегодня украинские террористы обстреляли из артиллерийских орудий микрорайон "Вторая основа" в Новой Каховке. Осколочное ранение правой кисти получил 42-летний местный житель", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Мужчина самостоятельно обратился в больницу, уточнил он.
Кроме того, боевики с беспилотников атаковали село Раденск Алешкинского округа. Там повреждено несколько жилых домов, но обошлось без жертв.
Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.
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Херсонская областьНовая КаховкаПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Владимир СальдоНовые регионы РоссииНовости
 
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18:28Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
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16:45Два украинских истребителя сбиты российской армией за неделю
16:3619 ударов высокоточным оружием: поражены военные заводы и аэродромы ВСУ
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