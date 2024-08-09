https://crimea.ria.ru/20240809/mirnyy-zhitel-ranen-pri-artobstrele-vsu-mikrorayona-v-novoy-kakhovke-1139489071.html

Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке

Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.08.2024

Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке

Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T18:28

2024-08-09T18:28

2024-08-09T18:28

херсонская область

новая каховка

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

владимир сальдо

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Мужчина самостоятельно обратился в больницу, уточнил он. Кроме того, боевики с беспилотников атаковали село Раденск Алешкинского округа. Там повреждено несколько жилых домов, но обошлось без жертв.Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены троеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо, новые регионы россии, новости