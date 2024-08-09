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Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 09.08.2024
Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T18:28
2024-08-09T18:28
2024-08-09T18:28
херсонская область
новая каховка
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
владимир сальдо
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики из артиллерии обстреляли жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате ранения получил мирный житель. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Мужчина самостоятельно обратился в больницу, уточнил он. Кроме того, боевики с беспилотников атаковали село Раденск Алешкинского округа. Там повреждено несколько жилых домов, но обошлось без жертв.Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области - ранены троеДиверсантов ВСУ уничтожили на Кинбурнской косеБили FPV-дронами по многоэтажкам: в Алешках ранены 14 человек
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новая каховка, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), владимир сальдо, новые регионы россии, новости
Мирный житель ранен при артобстреле ВСУ микрорайона в Новой Каховке
Мирный житель получил осколочные ранения при ударе ВСУ из арты по Новой Каховке - Сальдо