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7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов" - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов"
7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов" - РИА Новости Крым, 16.08.2024
7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов"
В результате удара украинских вооруженных формирований по торговому центру в Донецке ранены семь мирных жителей, площадь пожара составляет 10 тысяч "квадратов". РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:23
2024-08-16T14:37
донецк
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости
происшествия
пожар
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате удара украинских вооруженных формирований по торговому центру в Донецке ранены семь мирных жителей, площадь пожара составляет 10 тысяч "квадратов". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По словам Пушилина, тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС отъезжать на безопасное расстояние.Кроме того, в результате обстрелов повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 Донецка.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка
донецк
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РИА Новости Крым
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донецк, видео, денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости, происшествия, пожар, обстрелы всу
7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов"

7 человек ранены из-за удара ВСУ по ТЦ в Донецке – пожар превышает 10 тысяч "квадратов"

14:23 16.08.2024 (обновлено: 14:37 16.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате удара украинских вооруженных формирований по торговому центру в Донецке ранены семь мирных жителей, площадь пожара составляет 10 тысяч "квадратов". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сегодня с 12 часов дня враг наносит целенаправленные массированные удары по Петровскому району столицы региона. Вследствие атаки со стороны ВФУ здание торгового центра "Галактика" в Петровском районе охватил огонь. По предварительной информации, ранены семь гражданских лиц, в том числе подросток. Данные о пострадавших продолжают поступать", – написал глава республики в своем Telegram-канале.

Площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По словам Пушилина, тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС отъезжать на безопасное расстояние.
Кроме того, в результате обстрелов повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 Донецка.
Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.
В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.
Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.
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ДонецкДенис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиПроисшествияПожарОбстрелы ВСУ
 
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