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7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов"

7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов" - РИА Новости Крым, 16.08.2024

7 человек ранены из-за удара по Донецку: пожар в ТЦ на 10 тыс "квадратов"

В результате удара украинских вооруженных формирований по торговому центру в Донецке ранены семь мирных жителей, площадь пожара составляет 10 тысяч "квадратов". РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T14:23

2024-08-16T14:23

2024-08-16T14:37

донецк

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. В результате удара украинских вооруженных формирований по торговому центру в Донецке ранены семь мирных жителей, площадь пожара составляет 10 тысяч "квадратов". Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Площадь пожара составляет свыше 10 тысяч квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. По словам Пушилина, тушение пожара осложняет оперативная обстановка, которая вынуждает сотрудников МЧС отъезжать на безопасное расстояние.Кроме того, в результате обстрелов повреждения получило здание Центральной городской больницы №14 Донецка.Во вторник днем ВСУ атаковали Лисичанск боеприпасом кассетного типа. Под удар попал пассажирский автобус. Сообщалось о двоих погибших и 30 пострадавших. Позже стало известно, что скончался еще один человек. Спустя время число жертв атаки ВСУ на автобус в Лисичанске возросло до трех.В понедельник в Каховке Херсонской области после прилета украинского боеприпаса загорелся девятиэтажный жилой дом.Украинские боевики регулярно обстреливают мирные районы Донбасса и Херсонщины. На минувшей неделе ВСУ из артиллерии атаковали жилой микрорайон в Новой Каховке. В результате был ранен мирный житель. Накануне двое мирных жителей получили осколочные ранения при атаке со стороны ВСУ на жилые кварталы Голой Пристани. В ночь на 7 июля трое мирных жителей ранены в херсонском селе Каиры.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотные атаки ВСУ на Белгородчину - ранены еще два мирных жителяВСУ ударили по 10 населенным пунктам Херсонской областиВ Каховке после атаки ВСУ горит девятиэтажка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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