https://crimea.ria.ru/20240912/nikolay-svanidze-biografiya-1140295362.html
Николай Сванидзе: биография
Николай Сванидзе: биография - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Николай Сванидзе: биография
Николай Сванидзе - советский и российский журналист, общественный деятель. РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T11:05
2024-09-12T11:05
2024-09-12T11:05
биография
утраты
общество
журналистика
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Николай Сванидзе - советский и российский журналист, общественный деятель.Родился в Москве 2 апреля 1955 года. Учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка. После поступил на исторический факультет МГУ на специальность "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка". Закончив вуз, работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.С 1991 года начал работать на телевидении. Карьеру начал с автора закадровых комментариев в программе "Вести".В тот же год вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу "Подробности". Через год получил за нее премию ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".Также на его счету телепрограммы "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс".С февраля 1997-го по май 1998 года Николай Сванидзе был председателем ВГТРК.В 2003 году начал вести цикл авторских документальных телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе". В мае 2014 года издал серию книг "Исторические хроники" из 28 томов.С 2007 года Николай Сванидзе возглавил кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ. Читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста".С 2005 по 2014 год был членом Общественной палаты России. Затем вошел в состав Совета по правам человека при президенте. В ноябре 2022 года Сванидзе был исключен из СПЧ.С ноября 2013 года работал на радиостанции "Серебряный дождь".С 2010 года был директором Института массмедиа и рекламы РГГУ. В декабре 2022 года Николай Сванидзе уволен с этой должности.Имел ряд наград, в том числе орден "За личное мужество", "Орден Почета".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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биография, утраты, общество, журналистика
Николай Сванидзе: биография
Биография журналиста Николая Сванидзе
Николай Сванидзе - советский и российский журналист, общественный деятель.
Родился в Москве 2 апреля 1955 года. Учился в специализированной школе с углубленным изучением английского языка. После поступил на исторический факультет МГУ на специальность "историк, преподаватель истории со знанием иностранного языка".
Закончив вуз, работал младшим научным сотрудником в Институте США и Канады АН СССР. С 1990 года преподавал в Историко-архивном институте.
С 1991 года начал работать на телевидении. Карьеру начал с автора закадровых комментариев в программе "Вести".
В октябре 1993 года во время вооруженного противостояния сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного Совета Николай Сванидзе вышел в эфир ВГТРК. В январе 1994 года Борис Ельцин наградил его орденом "За личное мужество" за освещение событий октября.
В тот же год вместе с Сергеем Доренко вел на РТР программу "Подробности". Через год получил за нее премию ТЭФИ в номинации "Лучший ведущий информационной передачи".
Также на его счету телепрограммы "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс".
С февраля 1997-го по май 1998 года Николай Сванидзе был председателем ВГТРК.
В 2003 году начал вести цикл авторских документальных телепрограмм "Исторические хроники с Николаем Сванидзе". В мае 2014 года издал серию книг "Исторические хроники" из 28 томов.
С 2007 года Николай Сванидзе возглавил кафедру журналистики факультета журналистики РГГУ. Читал курсы лекций "Информационно-аналитическая журналистика", "Журналистика глазами журналиста".
С 2005 по 2014 год был членом Общественной палаты России. Затем вошел в состав Совета по правам человека при президенте. В ноябре 2022 года Сванидзе был исключен из СПЧ.
С ноября 2013 года работал на радиостанции "Серебряный дождь".
С 2010 года был директором Института массмедиа и рекламы РГГУ. В декабре 2022 года Николай Сванидзе уволен с этой должности.
Имел ряд наград, в том числе орден "За личное мужество", "Орден Почета".