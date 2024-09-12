https://crimea.ria.ru/20240912/umer-zhurnalist-nikolay-svanidze-1140294307.html

Умер журналист Николай Сванидзе

Умер журналист Николай Сванидзе - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Умер журналист Николай Сванидзе

На 70-м году жизни в Москве умер известный советский и российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T10:30

2024-09-12T10:30

2024-09-12T10:36

утраты

россия

журналистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На 70-м году жизни в Москве умер известный советский и российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву.Николай Сванидзе родился в Москве 2 апреля 1955 года. С 1991 года начал работать на телевидении. Начинал с автора закадровых комментариев в программе "Вести". Затем был ведущим передач "Подробности", "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс". В 1997 году стал председателем ВГТРК.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, россия, журналистика