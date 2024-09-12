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Умер журналист Николай Сванидзе - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Умер журналист Николай Сванидзе
Умер журналист Николай Сванидзе - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Умер журналист Николай Сванидзе
На 70-м году жизни в Москве умер известный советский и российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T10:30
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утраты
россия
журналистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На 70-м году жизни в Москве умер известный советский и российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву.Николай Сванидзе родился в Москве 2 апреля 1955 года. С 1991 года начал работать на телевидении. Начинал с автора закадровых комментариев в программе "Вести". Затем был ведущим передач "Подробности", "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс". В 1997 году стал председателем ВГТРК.
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Новости
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РИА Новости Крым
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утраты, россия, журналистика
Умер журналист Николай Сванидзе

Скончался советский и российский журналист Николай Сванидзе

10:30 12.09.2024 (обновлено: 10:36 12.09.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкНиколай Сванидзе
Николай Сванидзе - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. На 70-м году жизни в Москве умер известный советский и российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена СПЧ Еву Меркачеву.
"Николай Карлович скончался", - сказала Меркачева.
Николай Сванидзе родился в Москве 2 апреля 1955 года. С 1991 года начал работать на телевидении. Начинал с автора закадровых комментариев в программе "Вести". Затем был ведущим передач "Подробности", "Зеркало", "Контрасты", "Суд времени", "Исторический процесс". В 1997 году стал председателем ВГТРК.
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