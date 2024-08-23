https://crimea.ria.ru/20240823/v-rostovskoy-oblasti-ogon-perekinulsya-s-goryaschego-kamysha-na-zhilye-doma-1139834906.html

В Ростовской области огонь перекинулся с горящего камыша на жилые дома

В Ростовской области огонь перекинулся с горящего камыша на жилые дома - РИА Новости Крым, 23.08.2024

В Ростовской области огонь перекинулся с горящего камыша на жилые дома

Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T20:48

2024-08-23T20:48

2024-08-23T20:56

ростовская область

пожар

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ростов-на-дону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС России."В Ростове-на-Дону огнеборцы ликвидируют пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пролетарский район, город Пролетарск, переулок Колпакова 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено загорание сухой растительности камыша с переходом на жилые строения. Дальнейшая информация уточняется. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении.21 августа в Ростовской области упавшие ночью обломки сбитой ракеты вызвали на пустыре возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на жилые дома, в результате чего несколько домовладений получили повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.22 августа в Волгоградской области после атаки украинскими БПЛА возник пожар на объекте Минобороны в районе села Мариновка. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людейВ Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ

https://crimea.ria.ru/20240604/v-rostove-zasukha--vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-1137847303.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ростов-на-дону