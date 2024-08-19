https://crimea.ria.ru/20240819/pozhar-na-gazoprovode-v-sterlitamake-polnostyu-potushen---mchs-rf-1139724003.html

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ

Пожар в Башкирском Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T18:29

2024-08-19T18:29

2024-08-19T18:29

происшествия

пожар

стерлитамак

башкирия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

взрыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053270_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_dedb8ba12dfc3f74aa477e5ca65f2c52.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Башкирском Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжелом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации.Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.

https://crimea.ria.ru/20240819/vzryv-progremel-na-gazoprovode-neftekhimicheskogo-predpriyatiya-v-bashkirii-1139703014.html

стерлитамак

башкирия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, стерлитамак, башкирия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, взрыв