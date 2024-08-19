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Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ
Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ
Пожар в Башкирском Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T18:29
2024-08-19T18:29
происшествия
пожар
стерлитамак
башкирия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Башкирском Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжелом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации.Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.
https://crimea.ria.ru/20240819/vzryv-progremel-na-gazoprovode-neftekhimicheskogo-predpriyatiya-v-bashkirii-1139703014.html
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, пожар, стерлитамак, башкирия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, взрыв

Пожар на газопроводе в Стерлитамаке полностью потушен - МЧС РФ

18:29 19.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Пожар в Башкирском Стерлитамаке, где на газопроводе произошла разгерметизация, полностью потушен, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что на газопроводе нефтехимического завода произошла разгерметизация и факельное горение. Пожарные локализовали возгорание. Три человека пострадали, они в тяжелом состоянии госпитализированы, находятся в реанимации.
"Пожар в Стерлитамаке полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.
В Стерлитамаке пожарные МЧС России тушат факельное горение на нефтехимическом предприятии
10:45
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
 
ПроисшествияПожарСтерлитамакБашкирияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиВзрыв
 
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