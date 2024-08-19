https://crimea.ria.ru/20240819/vzryv-progremel-na-gazoprovode-neftekhimicheskogo-predpriyatiya-v-bashkirii-1139703014.html

Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии

Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии

Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T10:45

2024-08-19T10:45

2024-08-19T10:48

башкирия

происшествия

взрыв

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

стерлитамак

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города.В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа."Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники", - добавили в ведомстве.Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.

башкирия

стерлитамак

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирия, происшествия, взрыв, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, стерлитамак, газ