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Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T10:45
2024-08-19T10:48
башкирия
происшествия
взрыв
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
стерлитамак
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города.В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа."Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники", - добавили в ведомстве.Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.
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башкирия, происшествия, взрыв, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, стерлитамак, газ
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии

Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Стерлитамаке

10:45 19.08.2024 (обновлено: 10:48 19.08.2024)
 
© МЧС РоссииВ Стерлитамаке пожарные МЧС России тушат факельное горение на нефтехимическом предприятии
В Стерлитамаке пожарные МЧС России тушат факельное горение на нефтехимическом предприятии
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города.

"19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
"Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники", - добавили в ведомстве.
Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.
 
БашкирияПроисшествияВзрывМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиСтерлитамакГаз
 
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