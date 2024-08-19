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Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T10:45
2024-08-19T10:45
2024-08-19T10:48
башкирия
происшествия
взрыв
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
стерлитамак
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города.В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа."Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники", - добавили в ведомстве.Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
башкирия, происшествия, взрыв, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, стерлитамак, газ
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Башкирии
Взрыв прогремел на газопроводе нефтехимического предприятия в Стерлитамаке
10:45 19.08.2024 (обновлено: 10:48 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Взрыв и последующий за ним пожар произошли на трубопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ) в Башкортостане, сообщает администрация города.
"19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошел взрыв на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы города", - говорится в сообщении.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
"Сведения по пострадавшим уточняются. На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники", - добавили в ведомстве.
Стерлитамакский нефтехимический завод специализируется на выпуске многопрофильной продукции малотоннажной химии, в том числе фенольных антиоксидантов, бутадиен-стирольных и изопреновых каучуков общего и специального назначения, авиационного топлива, катализаторов, высокооктановых добавок к бензинам и других нефтехимических продуктов.