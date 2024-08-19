https://crimea.ria.ru/20240819/v-krymu-pozhar-ostanovili-na-granitse-safari-parka-pomog-vertolet-1139725026.html

В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет

В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет

В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 20 гектарах. Об этом сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T20:47

2024-08-19T20:47

2024-08-19T21:38

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 20 гектарах. Об этом сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства.Также, по информации МЧС России, на месте работает вертолет Ми-8. Им сброшено 30 тонн воды.По данным крымского главка МЧС, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:21 - сообщалось о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу Кировский р-н, с. Изюмовка."Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Для ликвидации пожара также привлечены силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и экологии РК, администрации городского округа Феодосия, Старокрымского лесоохотничьего хозяйства", - говорится в сообщении главка. По данным ведомства, существовала угроза распространения и перехода огня на населенные пункты. Организован сбор аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 7 сбросов воды.Благодаря слажным действиям и своевременному наращиванию группировки сил и средств, огонь был остановлен в 1 км от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. Площадь пожара составила 20 гектаров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. "Всего для ликвидации пожара привлечено всего от РСЧС: 138 человек, 46 единиц техники, из них от МЧС России 85 человек личного состава и 20 единиц техники", - сообщаили в МЧС. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы травы могут вызвать лесной пожар. Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат. Помните, виновники природных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность. Если вы стали свидетелем пожара или вам требуется помощь, звоните по телефонам "101" или "112". Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым - 8 (3652) 55-09-04

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, пожар, происшествия, новости крыма, видео