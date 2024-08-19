https://crimea.ria.ru/20240819/v-krymu-pozhar-ostanovili-na-granitse-safari-parka-pomog-vertolet-1139725026.html
В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет
В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет
В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 20 гектарах. Об этом сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T20:47
2024-08-19T20:47
2024-08-19T21:38
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
крым
пожар
происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 20 гектарах. Об этом сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства.Также, по информации МЧС России, на месте работает вертолет Ми-8. Им сброшено 30 тонн воды.По данным крымского главка МЧС, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:21 - сообщалось о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу Кировский р-н, с. Изюмовка."Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Для ликвидации пожара также привлечены силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и экологии РК, администрации городского округа Феодосия, Старокрымского лесоохотничьего хозяйства", - говорится в сообщении главка. По данным ведомства, существовала угроза распространения и перехода огня на населенные пункты. Организован сбор аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 7 сбросов воды.Благодаря слажным действиям и своевременному наращиванию группировки сил и средств, огонь был остановлен в 1 км от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. Площадь пожара составила 20 гектаров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. "Всего для ликвидации пожара привлечено всего от РСЧС: 138 человек, 46 единиц техники, из них от МЧС России 85 человек личного состава и 20 единиц техники", - сообщаили в МЧС. Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы травы могут вызвать лесной пожар. Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат. Помните, виновники природных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность. Если вы стали свидетелем пожара или вам требуется помощь, звоните по телефонам "101" или "112". Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым - 8 (3652) 55-09-04
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), крым, пожар, происшествия, новости крыма, видео
В Крыму пожар остановили на границе сафари-парка: помог вертолет
В Крыму локализован пожар на 20 гектарах у границ сафари-парка
20:47 19.08.2024 (обновлено: 21:38 19.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 20 гектарах. Об этом сообщает официальный ТГ-канал чрезвычайного ведомства.
"В Кировском районе Крыма загорелась сухая растительность. Пожарные не допустили перехода пламени в одном километре от населенного пункта Изюмовка и на пограничной территории сафари-парка", - говорится в сообщении.
Также, по информации МЧС России, на месте работает вертолет Ми-8. Им сброшено 30 тонн воды.
По данным крымского главка МЧС, информация о пожаре поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 15:21 - сообщалось о загорании сухой растительности на открытой территории по адресу Кировский р-н, с. Изюмовка.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Для ликвидации пожара также привлечены силы и средства Министерства чрезвычайных ситуаций, Министерства природных ресурсов и экологии РК, администрации городского округа Феодосия, Старокрымского лесоохотничьего хозяйства", - говорится в сообщении главка.
По данным ведомства, существовала угроза распространения и перехода огня на населенные пункты. Организован сбор аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 7 сбросов воды.
Благодаря слажным действиям и своевременному наращиванию группировки сил и средств, огонь был остановлен в 1 км от населенного пункта Изюмовка Кировского района и на пограничной территории сафари-парка антилоп. Площадь пожара составила 20 гектаров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.
"Всего для ликвидации пожара привлечено всего от РСЧС: 138 человек, 46 единиц техники, из них от МЧС России 85 человек личного состава и 20 единиц техники", - сообщаили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает о недопустимости поджогов травы. Палы травы могут вызвать лесной пожар. Благодаря теплой, ветреной погоде огонь может быстро распространиться на большой территории. Его тушение потребует привлечения большого числа сил и средств, материальных затрат.
Помните, виновники природных пожаров несут административную, а в случае наступление серьезных последствий - и уголовную ответственность.
Если вы стали свидетелем пожара или вам требуется помощь, звоните по телефонам "101" или "112". Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым - 8 (3652) 55-09-04