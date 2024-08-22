https://crimea.ria.ru/20240822/pozhar-na-obekte-minoborony-proizoshel-v-volgogradskoy-oblasti-1139788178.html
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T07:31
2024-08-22T07:31
2024-08-22T07:34
волгоградская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
андрей бочаров
министерство обороны рф
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По его словам, жертв нет. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к тушению. Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Ростовскую область. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.
https://crimea.ria.ru/20240821/v-bryanskoy-oblasti-presekli-popytku-proniknoveniya-ukrainskoy-drg-1139786062.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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волгоградская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, андрей бочаров, министерство обороны рф, новости, происшествия
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ
07:31 22.08.2024 (обновлено: 07:34 22.08.2024)