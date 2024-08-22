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Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T07:31
2024-08-22T07:34
волгоградская область
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
андрей бочаров
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По его словам, жертв нет. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к тушению. Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Ростовскую область. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.
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волгоградская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, андрей бочаров, министерство обороны рф, новости, происшествия
Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области

Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ

07:31 22.08.2024 (обновлено: 07:34 22.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале областной администрации.
По его словам, жертв нет. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к тушению.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Ростовскую область. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.
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Волгоградская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУАндрей БочаровМинистерство обороны РФНовостиПроисшествия
 
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