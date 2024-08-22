https://crimea.ria.ru/20240822/pozhar-na-obekte-minoborony-proizoshel-v-volgogradskoy-oblasti-1139788178.html

Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области

Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 22.08.2024

Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области

Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T07:31

2024-08-22T07:31

2024-08-22T07:34

волгоградская область

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

андрей бочаров

министерство обороны рф

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Пожар на территории объекта Минобороны произошел в Волгоградской области после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.По его словам, жертв нет. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к тушению. Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Ростовскую область. По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.

https://crimea.ria.ru/20240821/v-bryanskoy-oblasti-presekli-popytku-proniknoveniya-ukrainskoy-drg-1139786062.html

волгоградская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, андрей бочаров, министерство обороны рф, новости, происшествия