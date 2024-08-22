Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240822/vsu-atakovali-rostovskuyu-oblast-bespilotnikami-1139787754.html
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.08.2024
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T06:39
2024-08-22T06:39
ростовская область
александр гусев
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.Накануне над регионами России за ночь были уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа, 11 из которых - на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу.В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область, нанеся удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. Пожар тушат до сих пор. По последним данным, число пострадавших выросло до 41, все - пожарные. На территории Пролетарска введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноУкраинская ДРГ атаковала Брянскую областьТри мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6eed478da5ddc3235c45dd738b920032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, александр гусев, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, пво
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками

На западе Ростовской области силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников - Гусев

06:39 22.08.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Силами ПВО на западе Ростовской области отражена атака пяти БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.
Накануне над регионами России за ночь были уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа, 11 из которых - на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу.
В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область, нанеся удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. Пожар тушат до сих пор. По последним данным, число пострадавших выросло до 41, все - пожарные. На территории Пролетарска введен режим ЧС.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
Украинская ДРГ атаковала Брянскую область
Три мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
 
Ростовская областьАлександр ГусевОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествияПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:14В Крыму иномарка врезалась в столб – пострадали ребенок и взрослый
09:04Аэропорт Волгограда временно закрыт после атаки беспилотников ВСУ
08:49Аксенов назвал особый символизм флага России для крымчан
08:37Очередь на Крымский мост выросла в 10 раз за час
08:36Где в Севастополе не будет света в четверг и пятницу: список адресов
08:27Морпехи ЧФ уничтожили оборонительные позиции ВСУ в Курской области
07:56В заповеднике "Херсонес Таврический" число гостей выросло в два раза
07:31Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
07:17На Крымском мосту растет очередь
06:55Горжусь своей страной: крымчане о Дне флага России - видео
06:39ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
06:22День Государственного Флага России
06:02Крымский мост сейчас - оперативные данные
00:01Жара, грозы и град: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 22 августа
23:15Главные новости Крыма: 21 августа
22:45Главное за день: 21 августа
22:37Украинская ДРГ атаковала Брянскую область
22:21Погиб в Курской области: в Алуште простились с пехотинцем Олегом Рожковым
22:12В ДНР подорвали мотоцикл: погибли две женщины
Лента новостейМолния