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ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками - РИА Новости Крым, 22.08.2024
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T06:39
2024-08-22T06:39
2024-08-22T06:39
ростовская область
александр гусев
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку пяти беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.По предварительной информации, никто не пострадал, повреждений объектов нет.Накануне над регионами России за ночь были уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа, 11 из которых - на подлете к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу.В ночь на воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область, нанеся удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. Пожар тушат до сих пор. По последним данным, число пострадавших выросло до 41, все - пожарные. На территории Пролетарска введен режим ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноУкраинская ДРГ атаковала Брянскую областьТри мирных жителя пострадали под Белгородом от атаки дронов ВСУ
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ростовская область, александр гусев, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, пво
ВСУ атаковали Ростовскую область беспилотниками
На западе Ростовской области силы ПВО отразили атаку пяти беспилотников - Гусев