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В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС
В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС
Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T11:22
2024-08-19T11:34
ростовская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
пожар
режим чс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация Пролетарского района в своем ТГ-канале.Утром в воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область. Силами ПВО атака была отражена. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. Тушение продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб.На территории Пролетарска введен режим ЧС. На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования. "По итогам внепланового совещания оперативных служб на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Ситуация находится на контроле", - проинформировали власти.В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. По информации главы региона, из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске на некоторое время было приостановлено. В Пролетарск прибыл пожарный поезд – он задействован в тушении огня.
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ростовская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пожар, режим чс, происшествия
В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС

В Ростовской области при пожаре после атаки БПЛА пострадали 18 человек

11:22 19.08.2024 (обновлено: 11:34 19.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация Пролетарского района в своем ТГ-канале.
Утром в воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область. Силами ПВО атака была отражена. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. Тушение продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб.
"По состоянию на 10:00, согласно данным ЦРБ, в Пролетарском районе число пострадавших составляет 18 человек. Пять человек находятся в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации, 13 человек находятся в приемной отделении, им оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На территории Пролетарска введен режим ЧС. На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования.
"По итогам внепланового совещания оперативных служб на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Ситуация находится на контроле", - проинформировали власти.
В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. По информации главы региона, из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске на некоторое время было приостановлено. В Пролетарск прибыл пожарный поезд – он задействован в тушении огня.
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Ростовская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПожарРежим ЧСПроисшествия
 
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