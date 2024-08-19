https://crimea.ria.ru/20240819/v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-18-postradavshikh--vveden-rezhim-chs-1139703773.html

В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС

В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Ростовской области после атаки БПЛА 18 пострадавших – введен режим ЧС

Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T11:22

2024-08-19T11:22

2024-08-19T11:34

ростовская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

пожар

режим чс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Восемнадцать человек пострадали при пожаре на промскладе в Пролетарске Ростовской области, который возник в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация Пролетарского района в своем ТГ-канале.Утром в воскресенье ВСУ атаковали Ростовскую область. Силами ПВО атака была отражена. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. Тушение продолжается, на месте работают сотрудники экстренных служб.На территории Пролетарска введен режим ЧС. На месте возгорания круглосуточно находятся все службы экстренного реагирования. "По итогам внепланового совещания оперативных служб на территории Пролетарского городского поселения Пролетарского района с 00:00 19 августа введен режим чрезвычайной ситуации. По оценке специалистов, угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует. Ситуация находится на контроле", - проинформировали власти.В ночь на воскресенье киевские боевики атаковали Ростовскую область беспилотниками. В результате падения обломков на территории промскладов на юго-востоке региона возник пожар. По информации главы региона, из-за повторной атаки беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске на некоторое время было приостановлено. В Пролетарск прибыл пожарный поезд – он задействован в тушении огня.

https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, пожар, режим чс, происшествия