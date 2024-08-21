https://crimea.ria.ru/20240821/45-vrazheskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiyskimi-regionami-1139753972.html

45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами

45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами - РИА Новости Крым, 21.08.2024

45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами

Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T07:15

2024-08-21T07:15

2024-08-21T07:44

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны.Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе также обошлось без последствий. "Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в Telegram.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41Курская область – новости о ситуации в приграничье от МинобороныОсвобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ

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украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, пво, министерство обороны рф, новости