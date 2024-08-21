Рейтинг@Mail.ru
45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240821/45-vrazheskikh-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiyskimi-regionami-1139753972.html
45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами
45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами - РИА Новости Крым, 21.08.2024
45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами
Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T07:15
2024-08-21T07:44
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
происшествия
пво
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753378_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74558ff7253c1c2d3c8bb1522f795e13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны.Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе также обошлось без последствий. "Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в Telegram.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41Курская область – новости о ситуации в приграничье от МинобороныОсвобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/15/1139753378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dce6308dd3260f3c82d377dfb099b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), россия, украина, происшествия, пво, министерство обороны рф, новости
45 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами

45 украинских беспилотников сбили за ночь над регионами России - Минобороны

07:15 21.08.2024 (обновлено: 07:44 21.08.2024)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Над регионами России за ночь уничтожены 45 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили Минобороны.

По информации ведомства, 11 беспилотников сбиты над Московской областью, 23 - над Брянской, шесть - над территорией Белгородской области, три - в Калужской и два в Курской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это была одна из самых масштабных попыток атаковать столицу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе также обошлось без последствий.
"Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в Telegram.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
Курская область – новости о ситуации в приграничье от Минобороны
Освобождено Новгородское в ДНР – разгромлена крупная группировка ВСУ
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаПроисшествияПВОМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
08:55Как в Крыму получить СНИЛС для новорожденного
08:36Мир в Закавказье: эксперт назвал главных союзников России
08:10Грозит ли Крыму разрушительное землетрясение
07:47Новая находка археологов: в Херсонесе нашли древний экспонат
07:30В Саках и Джанкое авария на сетях: когда дадут свет
07:1545 вражеских беспилотников уничтожены над российскими регионами
06:31Массовое отключение света пройдет в Севастополе в среду: список адресов
06:03Крымский мост утром в среду: актуальная информация
05:31Массированный налет беспилотников на Москву - что известно
00:01Аномальная жара: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:52Готовы ехать на СВО – в Чечне сформирован резерв из десятков тысяч бойцов
23:02Взрыв в многоэтажке в Новороссийске: подросток погиб и трое пострадали
22:52Главное за день: 20 августа
22:42"Вы уже победили": Путин обратился к добровольцам в Чечне
22:15Главные новости Крыма: 20 августа
21:53Единый день голосования в России: как он пройдет в Крыму
21:31Пожар в Севастополе поставил под угрозу дома – эвакуировали людей
21:16Глава управления ФСИН задержан ФСБ по делу о крупной взятке
Лента новостейМолния