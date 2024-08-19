https://crimea.ria.ru/20240819/chislo-postradavshikh-posle-ataki-bpla-na-rostovskuyu-oblast-vyroslo-do-41-1139721539.html

Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41

Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41 - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41

Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T16:49

2024-08-19T16:49

2024-08-19T16:49

ростовская область

происшествия

новости

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Василий Голубев уточнил, что принято решение о доставке пациентов в медицинские учреждения Ростова. На место прибыли специалисты из областных медучреждений и участвуют в оказании медпомощи.Подразделения пожарных продолжают тушение огня в Пролетарске. На его территории введен режим ЧС.ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье. По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУЧто означает режим ЧС - справка

ростовская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), василий голубев