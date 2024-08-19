https://crimea.ria.ru/20240819/chislo-postradavshikh-posle-ataki-bpla-na-rostovskuyu-oblast-vyroslo-do-41-1139721539.html
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41 - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T16:49
2024-08-19T16:49
2024-08-19T16:49
ростовская область
происшествия
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Василий Голубев уточнил, что принято решение о доставке пациентов в медицинские учреждения Ростова. На место прибыли специалисты из областных медучреждений и участвуют в оказании медпомощи.Подразделения пожарных продолжают тушение огня в Пролетарске. На его территории введен режим ЧС.ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье. По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУЧто означает режим ЧС - справка
ростовская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ростовская область, происшествия, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), василий голубев
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41