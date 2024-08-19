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Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41 - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41 - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41
Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T16:49
2024-08-19T16:49
ростовская область
происшествия
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.Василий Голубев уточнил, что принято решение о доставке пациентов в медицинские учреждения Ростова. На место прибыли специалисты из областных медучреждений и участвуют в оказании медпомощи.Подразделения пожарных продолжают тушение огня в Пролетарске. На его территории введен режим ЧС.ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье. По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известноРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУЧто означает режим ЧС - справка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ростовская область, происшествия, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), василий голубев
Число пострадавших после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41

Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41

16:49 19.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. Число пострадавших при пожаре после атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до 41. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.

"На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18-ти из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро", - написал он в Telegram-канале.

Василий Голубев уточнил, что принято решение о доставке пациентов в медицинские учреждения Ростова. На место прибыли специалисты из областных медучреждений и участвуют в оказании медпомощи.
Подразделения пожарных продолжают тушение огня в Пролетарске. На его территории введен режим ЧС.
ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на воскресенье. По информации главы региона, атака украинских БПЛА началась около часа ночи на западе области. Около шести часов утра дроны ВСУ нанесли удар по юго-восточной части региона. В результате падения обломков на территории промышленного склада в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.
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Ростовская областьПроисшествияНовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Василий Голубев
 
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