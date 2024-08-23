https://crimea.ria.ru/20240823/pozhar-v-rostovskoy-oblasti-vveden-zapret-na-massovye-meropriyatiya-1139835448.html

В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия

В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 23.08.2024

В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия

В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T21:58

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ростов-на-дону

ростовская область

пожар

новости

происшествия

василий голубев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске горит мусорный полигонПожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской областиКрупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма

ростов-на-дону

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, ростовская область, пожар, новости, происшествия, василий голубев