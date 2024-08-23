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В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 23.08.2024
В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T21:58
2024-08-23T21:58
2024-08-23T22:14
ростов-на-дону
ростовская область
пожар
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происшествия
василий голубев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске горит мусорный полигонПожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской областиКрупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма
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РИА Новости Крым
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ростов-на-дону, ростовская область, пожар, новости, происшествия, василий голубев
В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области ввели запрет на массовые мероприятия
21:58 23.08.2024 (обновлено: 22:14 23.08.2024)