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В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 23.08.2024
В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия
В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T21:58
2024-08-23T22:14
ростов-на-дону
ростовская область
пожар
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске горит мусорный полигонПожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской областиКрупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма
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ростов-на-дону, ростовская область, пожар, новости, происшествия, василий голубев
В Ростовской области введен запрет на массовые мероприятия

В Ростовской области ввели запрет на массовые мероприятия

21:58 23.08.2024 (обновлено: 22:14 23.08.2024)
 
© РИА НовостиВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В Ростовской области временно запретили массовые мероприятия на открытом воздухе. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности", - написал он.
Ограничения будут действовать вплоть до особого распоряжения.
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