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Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма

Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе Крыма ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T22:03

2024-08-21T22:03

2024-08-21T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда, Белогорского лесоохотничьего хозяйства и техника сельского поселения работали почти 2 часа, чтобы ликвидировать пожар.Всего в тушении огня от РСЧС участвовали 16 человек, 8 единиц техники и 12 человек личного состава, 5 единиц техники от МЧС России.Ранее в Симферопольском районе был ликвидирован пожар, вспыхнувший в среду в селе Мирное и охвативший крышу двухэтажного дома.В Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. На полуострове также продлено до конца лета ограничение на посещение лесов. За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под СимферополемПожар в Ялтинском заповеднике локализовали В Севастополе продлили запрет на посещение лесов

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2024

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