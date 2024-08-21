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Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.08.2024
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Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма
Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма
В Белогорском районе Крыма ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда, Белогорского лесоохотничьего хозяйства и техника сельского поселения работали почти 2 часа, чтобы ликвидировать пожар.Всего в тушении огня от РСЧС участвовали 16 человек, 8 единиц техники и 12 человек личного состава, 5 единиц техники от МЧС России.Ранее в Симферопольском районе был ликвидирован пожар, вспыхнувший в среду в селе Мирное и охвативший крышу двухэтажного дома.В Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. На полуострове также продлено до конца лета ограничение на посещение лесов. За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под СимферополемПожар в Ялтинском заповеднике локализовали В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
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РИА Новости Крым
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Крупный пожар ликвидирован в Белогорском районе Крыма

Для ликвидации крупного пожара в Белогорском районе Крыма привлекли 13 единиц техники

22:03 21.08.2024 (обновлено: 22:39 21.08.2024)
 
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
Лесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности в Белогорском районе, селе Долиновка. Благодаря слаженным действиям, привлечению трактора с плугом, работе хлопушками и ранцевыми огнетушителями огонь удалось остановить на площади 1200 кв. м", говорится в сообщении.

По информации чрезвычайного ведомства, сотрудники 1 пожарно-спасательного отряда, Белогорского лесоохотничьего хозяйства и техника сельского поселения работали почти 2 часа, чтобы ликвидировать пожар.
Всего в тушении огня от РСЧС участвовали 16 человек, 8 единиц техники и 12 человек личного состава, 5 единиц техники от МЧС России.
Ранее в Симферопольском районе был ликвидирован пожар, вспыхнувший в среду в селе Мирное и охвативший крышу двухэтажного дома.
В Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. На полуострове также продлено до конца лета ограничение на посещение лесов. За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.
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