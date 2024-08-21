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Пожар в Симферопольском районе ликвидирован
Пожар в Симферопольском районе ликвидирован - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Пожар в Симферопольском районе ликвидирован
Пожар, вспыхнувший в среду в селе Мирное Симферопольского района и охвативший крышу двухэтажного дома, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T16:46
2024-08-21T16:46
2024-08-21T16:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Пожар, вспыхнувший в среду в селе Мирное Симферопольского района и охвативший крышу двухэтажного дома, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым."На месте происшествия горели покрышки. Из-за большой горючей нагрузки произошло распространение огня на двухэтажный дом. Горела кровля неэксплуатируемого здания. Общая площадь возгорания – 50 квадратных метров. В 16.00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Всего в ликвидации возгорания от МЧС России были задействованы 15 человек личного состава и 5 единиц техники.Накануне пожар вспыхнул в частном доме в Севастополе, под угрозой распространения огня оказались окружающие постройки в частном секторе. Спасатели эвакуировали людей, в том числе детей.В Крыму с 17 апреля действует особый противопожарный режим. На полуострове также продлено до конца лета ограничение на посещение лесов. За нарушение особого противопожарного режима в Крыму с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под СимферополемКурил в постели: в Крыму на пожаре спасли мужчинуПожар в Ялтинском заповеднике локализовали
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Пожар в Симферопольском районе ликвидирован
Охвативший крышу двухэтажного дома пожар в Симферопольском районе ликвидирован