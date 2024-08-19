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Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем

Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем

В селе Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T16:44

2024-08-19T16:44

2024-08-19T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В селе Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, уточнили в ведомстве.К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего в ликвидации пожара участвовали 30 человек, и 12 единиц техники.Ранее сообщалось о пожаре близи села Южное под Феодосией, на площади в один гектар загорелась сухая растительность. Также вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая трава. Пожар удалось локализовать.С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Севастополе потушили В Севастополе локализовали лесной пожарПожар в Ялтинском заповеднике локализовали

симферопольский район

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2024

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