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Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем
Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем
В селе Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка... РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T16:44
2024-08-19T16:44
новости
пожар
симферопольский район
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происшествия
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В селе Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, уточнили в ведомстве.К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего в ликвидации пожара участвовали 30 человек, и 12 единиц техники.Ранее сообщалось о пожаре близи села Южное под Феодосией, на площади в один гектар загорелась сухая растительность. Также вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая трава. Пожар удалось локализовать.С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Севастополе потушили В Севастополе локализовали лесной пожарПожар в Ялтинском заповеднике локализовали
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РИА Новости Крым
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Два жилых дома пострадали из-за возгорания сухой травы под Симферополем

Из-за возгорания сухой травы пострадали шесть построек под Симферополем

16:44 19.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В селе Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность, огонь перекинулся на жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"От возгорания сухой растительности пострадали два частных дома и четыре хозпостройки на общей площади 600 кв.м", - сказано в сообщении.
Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, уточнили в ведомстве.
К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым. Всего в ликвидации пожара участвовали 30 человек, и 12 единиц техники.
Ранее сообщалось о пожаре близи села Южное под Феодосией, на площади в один гектар загорелась сухая растительность. Также вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая трава. Пожар удалось локализовать.
С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.
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