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Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали
Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали
Возгорание лесной подстилки в Ялтинском горно-лесном заповеднике локализовано. Об этом сообщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Возгорание лесной подстилки в Ялтинском горно-лесном заповеднике локализовано. Об этом сообщили в крымском Главке МЧС России.Огонь охватил лесную подстилку в заповеднике днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. Позже группировку нарастили до 37 человек и 19 единиц техники. Работы осложняет труднодоступный рельеф. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.Погибших и пострадавших в результате природного пожара нет, добавили спасатели.Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе локализовали лесной пожарПожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силыВ Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар
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РИА Новости Крым
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крым, ялта, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, заповедники крыма, новости крыма, природа, экология, леса крыма
Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали

Пожар в Ялтинском заповеднике локализован на площади 2,9 гектара - МЧС

18:17 17.08.2024 (обновлено: 18:21 17.08.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
Пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Возгорание лесной подстилки в Ялтинском горно-лесном заповеднике локализовано. Об этом сообщили в крымском Главке МЧС России.
Огонь охватил лесную подстилку в заповеднике днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. Позже группировку нарастили до 37 человек и 19 единиц техники. Работы осложняет труднодоступный рельеф. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.
"Пожар локализован на площади 2,9 Га. Всего для ликвидации пожара привлечена группировка РСЧС общей численностью 75 человек и 27 единиц техники", - сказано в сообщении спасателей.
Погибших и пострадавших в результате природного пожара нет, добавили спасатели.
Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.
Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
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