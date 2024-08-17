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Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали

Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Пожар в Ялтинском заповеднике локализовали

Возгорание лесной подстилки в Ялтинском горно-лесном заповеднике локализовано. Об этом сообщили в крымском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024

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2024-08-17T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Возгорание лесной подстилки в Ялтинском горно-лесном заповеднике локализовано. Об этом сообщили в крымском Главке МЧС России.Огонь охватил лесную подстилку в заповеднике днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. Позже группировку нарастили до 37 человек и 19 единиц техники. Работы осложняет труднодоступный рельеф. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет.Погибших и пострадавших в результате природного пожара нет, добавили спасатели.Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе локализовали лесной пожарПожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силыВ Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар

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2024

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