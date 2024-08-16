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В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар
В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар
Пожарные ликвидировали крупный пожар в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым. РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T14:11
2024-08-16T14:11
бахчисарайский район
новости крыма
происшествия
пожар
мчс крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожарные ликвидировали крупный пожар в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени на ближайшие хозпостройки. В тушении огня участвовали сотрудники пожарных частей поселка Куйбышево, села Красный Мак и Главного управления МЧС России по РК. Всего в ликвидации пожара были задействованы 14 человек и 6 единиц техники."Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать через 8 часов на площади 1 га. При этом около пяти часов ушло на разбор и проливку тлеющей соломы. Дальнейшего перехода пламени на ближайшие строения не допущено", – уточнили в чрезвычайном ведомстве.По информации МЧС РК, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.Накануне вечером пожар вспыхнул в центре Керчи. Горело неэксплуатируемое здание возле Центрального рынка.В четверг под Феодосией произошел пожар на территории недействующего полигона ТБО. Огонь был локализован на площади 200 квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар на Южном берегу Крыма потушилиПриродные пожары на Южнобережье Крыма - спасатели назвали причинуЛесной пожар под Алуштой потушили
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РИА Новости Крым
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96
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бахчисарайский район, новости крыма, происшествия, пожар, мчс крыма
В Бахчисарайском районе 8 часов тушили крупный пожар

В Бахчисарайском районе Крыма 8 часов тушили крупный пожар

14:11 16.08.2024
 
© МЧС Республики КрымВ Бахчисарайском районе Крыма 8 часов тушили крупный пожар
В Бахчисарайском районе Крыма 8 часов тушили крупный пожар
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Пожарные ликвидировали крупный пожар в Бахчисарайском районе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

"Вчера поступил сигнал о пожаре в районе села Плотинного. По прибытии стало известно, что на территории частной животноводческой фермы горит 1000 тюков соломы", – говорится в сообщении.

Из-за сильного ветра была угроза распространения пламени на ближайшие хозпостройки. В тушении огня участвовали сотрудники пожарных частей поселка Куйбышево, села Красный Мак и Главного управления МЧС России по РК. Всего в ликвидации пожара были задействованы 14 человек и 6 единиц техники.
"Совместными усилиями пожар удалось ликвидировать через 8 часов на площади 1 га. При этом около пяти часов ушло на разбор и проливку тлеющей соломы. Дальнейшего перехода пламени на ближайшие строения не допущено", – уточнили в чрезвычайном ведомстве.
По информации МЧС РК, при пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Накануне вечером пожар вспыхнул в центре Керчи. Горело неэксплуатируемое здание возле Центрального рынка.
В четверг под Феодосией произошел пожар на территории недействующего полигона ТБО. Огонь был локализован на площади 200 квадратных метров.
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Бахчисарайский районНовости КрымаПроисшествияПожарМЧС Крыма
 
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