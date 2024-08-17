https://crimea.ria.ru/20240817/pozhar-v-yaltinskom-zapovednike--mchs-naraschivaet-sily-1139675396.html

Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы

Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы

Для борьбы с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике созданы два боевых участка и наращиваются силы и средства. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T17:25

2024-08-17T17:25

2024-08-17T17:27

крым

ялта

пожар

заповедники крыма

происшествия

гу мчс рф по республике крым

природа

леса крыма

экология

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051004_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_183c1a127196805bd346e5453c32ffe6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Для борьбы с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике созданы два боевых участка и наращиваются силы и средства. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Огонь охватил лесную подстилку в заповеднике днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. На данный момент группировка сил увеличена до 37 человек и 19 единиц техники.Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе локализовали лесной пожар450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаЛесной пожар на Южном берегу Крыма потушили

крым

ялта

заповедники крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, пожар, заповедники крыма, происшествия, гу мчс рф по республике крым, природа, леса крыма, экология, новости крыма