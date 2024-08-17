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Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы
Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы
Для борьбы с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике созданы два боевых участка и наращиваются силы и средства. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T17:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Для борьбы с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике созданы два боевых участка и наращиваются силы и средства. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.Огонь охватил лесную подстилку в заповеднике днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. На данный момент группировка сил увеличена до 37 человек и 19 единиц техники.Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе локализовали лесной пожар450 нарушителей пожарной безопасности наказали в Крыму с начала годаЛесной пожар на Южном берегу Крыма потушили
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Пожар в Ялтинском заповеднике – МЧС наращивает силы

Для борьбы с пожаром в Ялтинском горно-лесном заповеднике созданы два боевых участка – МЧС

17:25 17.08.2024 (обновлено: 17:27 17.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Для борьбы с огнем в Ялтинском горно-лесном заповеднике созданы два боевых участка и наращиваются силы и средства. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Огонь охватил лесную подстилку в заповеднике днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники.
На данный момент группировка сил увеличена до 37 человек и 19 единиц техники.
"Тушение пожара осложняется труднодоступной горно-лесной местностью. Усилия сосредоточены для недопущения распространения возгорания. Угроза населенному пункту отсутствует", - сказано в сообщении.
Погибших и пострадавших нет, добавили спасатели.
Это уже не первый за неделю случай возгорания заповедника в Ялте. Лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа - его потушили на площади 0,46 га.
Причиной пожара в Алуште, по предварительной версии, стал разожженный в лесном массиве костер, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
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