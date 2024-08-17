https://crimea.ria.ru/20240817/lesnoy-pozhar-v-sevastopole-potushili-1139677127.html

Лесной пожар в Севастополе потушили

Лесной пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Лесной пожар в Севастополе потушили

Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T18:25

2024-08-17T18:25

2024-08-17T18:25

севастополь

пожар

мчс севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России.Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили. Впоследствии сообщалось о локализации возгорания на площади 1500 квадратных метров.Распространения огня не допущено, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураПожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причинаНастоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости крыма, природа, экология, леса крыма