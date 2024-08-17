https://crimea.ria.ru/20240817/lesnoy-pozhar-v-sevastopole-potushili-1139677127.html
Лесной пожар в Севастополе потушили
Лесной пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Лесной пожар в Севастополе потушили
Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T18:25
2024-08-17T18:25
2024-08-17T18:25
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости крыма
природа
экология
леса крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139676905_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cd4932c112a1508b2de283f8886a11cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России.Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили. Впоследствии сообщалось о локализации возгорания на площади 1500 квадратных метров.Распространения огня не допущено, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураПожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причинаНастоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/11/1139676905_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92e91e1131cc2a33b085af0fe30a3555.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости крыма, природа, экология, леса крыма
Лесной пожар в Севастополе потушили
В Севастополе потушили лесной пожар у Монастырского шоссе – МЧС