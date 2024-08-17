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Лесной пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 17.08.2024
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Лесной пожар в Севастополе потушили
Лесной пожар в Севастополе потушили - РИА Новости Крым, 17.08.2024
Лесной пожар в Севастополе потушили
Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T18:25
2024-08-17T18:25
севастополь
пожар
мчс севастополя
происшествия
новости крыма
природа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России.Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили. Впоследствии сообщалось о локализации возгорания на площади 1500 квадратных метров.Распространения огня не допущено, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураПожар в Ялтинском заповеднике ликвидирован – названа причинаНастоящий бой за урожай: в новых регионах украинские дроны выжигают поля
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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севастополь, пожар, мчс севастополя, происшествия, новости крыма, природа, экология, леса крыма
Лесной пожар в Севастополе потушили

В Севастополе потушили лесной пожар у Монастырского шоссе – МЧС

18:25 17.08.2024
 
© МЧС СевастополяЛесной пожар в Севастополе потушили
Лесной пожар в Севастополе потушили
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Пожар в районе Монастырского шоссе в Севастополе ликвидирован, сообщили в региональном главке МЧС России.
Днем в субботу стало известно о возгорании сухой растительности у трассы. На месте работали силы МЧС России и Лесхоза. Погибших и пострадавших нет. Изначально сообщалось, что огонь охватил гектар территории, но позже данные обновили. Впоследствии сообщалось о локализации возгорания на площади 1500 квадратных метров.
"Пожар в районе Монастырского шоссе потушен. Его ликвидировали полностью в 18 часов ровно", – говорится в сообщении.
Распространения огня не допущено, добавили в ведомстве. Причины и обстоятельства возгорания устанавливают специалисты.
В субботу в Севастополе до 7 сентября продлили запрет на посещение лесов. С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.
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