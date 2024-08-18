https://crimea.ria.ru/20240818/pod-simferopolem-gorit-sukhaya-trava-1139694591.html
Под Симферополем горит сухая трава
Под Симферополем горит сухая трава - РИА Новости Крым, 18.08.2024
Под Симферополем горит сухая трава
Вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая растительность. Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T17:30
2024-08-18T17:30
2024-08-18T17:31
симферопольский район
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая растительность. Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар удалось локализовать в 16:55, уточнили в ведомстве.К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, лесхоз Симферопольского района. Как выяснилось, горит сухая растительность на территории, сопряженной с лесной.Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и восемь единиц техники. Угрозы распространения и перехода огня на населенные пункты нет.Также к этому часу отсутствует информация о погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе ведомства.Накануне сообщалось о пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Огонь охватил лесную подстилку днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. Позже группировку нарастили до 37 человек и 19 единиц техники. Работы осложнял труднодоступный рельеф. К вечеру возгорание было локализовано.Также лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа – его потушили на площади 0,46 га.С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Севастополе потушилиПожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Под Симферополем горит сухая трава
В селе под Симферополем горит сухая трава – площадь пожара уточняется
17:30 18.08.2024 (обновлено: 17:31 18.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая растительность. Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"18 августа в 14:53 поступило сообщение о том, что, предварительно, произошло возгорание сухой растительности вблизи села Дубки Симферопольского района", – говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать в 16:55, уточнили в ведомстве.
К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, лесхоз Симферопольского района. Как выяснилось, горит сухая растительность на территории, сопряженной с лесной.
Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и восемь единиц техники. Угрозы распространения и перехода огня на населенные пункты нет.
Также к этому часу отсутствует информация о погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе ведомства.
Накануне сообщалось о пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Огонь охватил лесную подстилку
днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. Позже группировку нарастили
до 37 человек и 19 единиц техники. Работы осложнял труднодоступный рельеф. К вечеру возгорание было локализовано
.
Также лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300
квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание
удалось лишь вечером. В районе Алушты
пожар произошел днем 13 августа – его потушили
на площади 0,46 га.
С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим
. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек
.
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