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Под Симферополем горит сухая трава

Под Симферополем горит сухая трава - РИА Новости Крым, 18.08.2024

Под Симферополем горит сухая трава

Вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая растительность. Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T17:30

2024-08-18T17:30

2024-08-18T17:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Вблизи села Дубки Симферопольского района загорелась сухая растительность. Пожар удалось локализовать, его площадь уточняется, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар удалось локализовать в 16:55, уточнили в ведомстве.К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым, лесхоз Симферопольского района. Как выяснилось, горит сухая растительность на территории, сопряженной с лесной.Всего в ликвидации пожара участвовали 24 человека и восемь единиц техники. Угрозы распространения и перехода огня на населенные пункты нет.Также к этому часу отсутствует информация о погибших и пострадавших, уточнили в пресс-службе ведомства.Накануне сообщалось о пожаре в Ялтинском горно-лесном заповеднике. Огонь охватил лесную подстилку днем в субботу. По данным МЧС, возгорание произошло в районе "Стройгородка". Изначально на месте работали 17 специалистов МЧС и Ялтинского лесного природного заповедника и девять единиц техники. Позже группировку нарастили до 37 человек и 19 единиц техники. Работы осложнял труднодоступный рельеф. К вечеру возгорание было локализовано.Также лесная подстилка рядом с Южнобережным шоссе загорелась 13 августа. Огонь был локализован на площади 1300 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь вечером. В районе Алушты пожар произошел днем 13 августа – его потушили на площади 0,46 га.С 17 апреля на территории Крыма действует особый противопожарный режим. За его нарушение с начала года оштрафовали 450 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Лесной пожар в Севастополе потушилиПожаром на закрытом полигоне ТБО в Феодосии заинтересовалась прокуратураЗа ними крымский лес: как пожарные и добровольцы тушили огонь в Коктебеле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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