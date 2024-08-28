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ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников
ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.08.2024
ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T07:26
2024-08-28T07:26
2024-08-28T07:27
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости
министерство обороны рф
ростовская область
воронежская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области.Как сообщалось, в Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУБеспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской областиВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома
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пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, ростовская область, воронежская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников
Над Воронежской и Ростовской областями за ночь сбиты 12 беспилотников ВСУ – Минобороны
07:26 28.08.2024 (обновлено: 07:27 28.08.2024)