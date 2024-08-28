https://crimea.ria.ru/20240828/vsu-atakovali-regiony-rossii-za-noch-sbity-12-bespilotnikov-1139927888.html

ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников

ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников - РИА Новости Крым, 28.08.2024

ВСУ атаковали регионы России: за ночь сбиты 12 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T07:26

2024-08-28T07:26

2024-08-28T07:27

пво

беспилотник (бпла, дрон)

новости

министерство обороны рф

ростовская область

воронежская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 12 украинских дронов над Воронежской и Ростовской областями, сообщает Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Ростовской области.Как сообщалось, в Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, эвакуированы жители двух населенных пунктов.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУБеспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской областиВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома

ростовская область

воронежская область

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пво, беспилотник (бпла, дрон), новости, министерство обороны рф, ростовская область, воронежская область, всу (вооруженные силы украины)