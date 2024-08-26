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20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России - РИА Новости Крым, 26.08.2024
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России
Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T07:32
2024-08-26T08:41
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
саратовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России.В Минобороны РФ отметили, что девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.
https://crimea.ria.ru/20240826/zhenschina-tyazhelo-ranena-v-rezultate-ataki-bpla-v-saratove-1139869149.html
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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, саратовская область, министерство обороны рф, пво, новости, курская область, тульская область, орловская область, белгородская область
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России

Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ - Минобороны

07:32 26.08.2024 (обновлено: 08:41 26.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияСаратовская областьМинистерство обороны РФПВОНовостиКурская областьТульская областьОрловская областьБелгородская область
 
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