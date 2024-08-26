https://crimea.ria.ru/20240826/20-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-regiony-rossii-1139869840.html
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России - РИА Новости Крым, 26.08.2024
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России
Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T07:32
2024-08-26T07:32
2024-08-26T08:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России.В Минобороны РФ отметили, что девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.
https://crimea.ria.ru/20240826/zhenschina-tyazhelo-ranena-v-rezultate-ataki-bpla-v-saratove-1139869149.html
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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, саратовская область, министерство обороны рф, пво, новости, курская область, тульская область, орловская область, белгородская область
20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России
Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ - Минобороны
07:32 26.08.2024 (обновлено: 08:41 26.08.2024)