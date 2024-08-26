https://crimea.ria.ru/20240826/20-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-regiony-rossii-1139869840.html

20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России

20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России - РИА Новости Крым, 26.08.2024

20 беспилотников ВСУ атаковали ночью регионы России

Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T07:32

2024-08-26T07:32

2024-08-26T08:41

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

саратовская область

министерство обороны рф

пво

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курская область

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами, сообщили в Минобороны России.В Минобороны РФ отметили, что девять БПЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Ранее сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии.

https://crimea.ria.ru/20240826/zhenschina-tyazhelo-ranena-v-rezultate-ataki-bpla-v-saratove-1139869149.html

саратовская область

курская область

тульская область

орловская область

белгородская область

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2024

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беспилотник (бпла, дрон), происшествия, саратовская область, министерство обороны рф, пво, новости, курская область, тульская область, орловская область, белгородская область