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Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове
Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове
В результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T06:58
2024-08-26T06:58
2024-08-26T06:59
саратов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
роман бусаргин
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.По его словам, сейчас здание проверяют специалисты, чтобы оценить ущерб и состояние конструкций. После этого жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и необходимыми вещами. "Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", - заверил Бусаргин.Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром в понедельник. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.
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саратов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), роман бусаргин, новости, россия
Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии после атаки БПЛА на Саратов - губернатор
06:58 26.08.2024 (обновлено: 06:59 26.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.
"Частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте", - написал он в своем Talagram-канале.
По его словам, сейчас здание проверяют специалисты, чтобы оценить ущерб и состояние конструкций. После этого жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и необходимыми вещами.
"Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", - заверил Бусаргин.
Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром в понедельник. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.