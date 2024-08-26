https://crimea.ria.ru/20240826/zhenschina-tyazhelo-ranena-v-rezultate-ataki-bpla-v-saratove-1139869149.html

Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове

Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Женщина тяжело ранена в результате атаки БПЛА в Саратове

В результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T06:58

2024-08-26T06:58

2024-08-26T06:59

саратов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

роман бусаргин

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников поврежден жилой комплекс в Саратове, есть пострадавшие, одна из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор области Роман Бусаргин.По его словам, сейчас здание проверяют специалисты, чтобы оценить ущерб и состояние конструкций. После этого жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и необходимыми вещами. "Гражданам из пострадавших квартир предоставят место для проживания. Также поставлена задача в кратчайшие сроки просчитать необходимую компенсацию", - заверил Бусаргин.Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром в понедельник. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.

саратов

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2024

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саратов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), роман бусаргин, новости, россия