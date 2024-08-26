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ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома
ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома - РИА Новости Крым, 26.08.2024
ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома
В результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T10:03
2024-08-26T10:03
волгоградская область
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
андрей бочаров
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.По информации администрации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.В Саратове после атаки украинского БПЛА ранена женщина, она находится в тяжелом состоянии.Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром в понедельник. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.Всего за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратиласьОдин мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНРЧисло раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13
волгоградская область
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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волгоградская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей бочаров, новости, происшествия
ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома

В результате атаки ВСУ на Волгоградскую область повреждены два дома

10:03 26.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
"Сегодня утром киевским режимом предпринята попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам РФ. В Еланском районе в результате падения обломков двух БПЛА повреждены жилой дом и два нежилых строения", - говорится в сообщении.
По информации администрации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
В Саратове после атаки украинского БПЛА ранена женщина, она находится в тяжелом состоянии.
Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром в понедельник. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.
Всего за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.
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Волгоградская областьОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Андрей БочаровНовостиПроисшествия
 
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