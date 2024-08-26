https://crimea.ria.ru/20240826/vsu-atakovali-volgogradskuyu-oblast-povrezhdeny-dva-doma-1139871763.html

ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома

ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома - РИА Новости Крым, 26.08.2024

ВСУ атаковали Волгоградскую область: повреждены два дома

В результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T10:03

2024-08-26T10:03

2024-08-26T10:03

волгоградская область

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

андрей бочаров

новости

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ на Волгоградскую область повреждены два жилых дома, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.По информации администрации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.В Саратове после атаки украинского БПЛА ранена женщина, она находится в тяжелом состоянии.Атаку на Саратовскую область ВСУ предприняли рано утром в понедельник. Сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе.Всего за минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над российским регионами.Читайте также на РИА Новости Крым:Детонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратиласьОдин мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНРЧисло раненых после удара ВСУ по поселку на Белгородчине выросло до 13

волгоградская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), андрей бочаров, новости, происшествия