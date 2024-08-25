https://crimea.ria.ru/20240825/odin-mirnyy-zhitel-pogib-troe-raneny-pri-obstrele-poselka-zaytsevo-v-dnr-1139861974.html

Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР

Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР

Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в ДНР, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T16:45

2024-08-25T16:45

2024-08-25T16:47

горловка

донецкая народная республика (днр)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в ДНР, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://crimea.ria.ru/20240825/chislo-ranenykh-posle-udara-vsu-po-poselku-na-belgorodchine-vyroslo-do-13-1139858357.html

горловка

донецкая народная республика (днр)

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горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости