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Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР
Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР
Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в ДНР, сообщает мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T16:45
2024-08-25T16:47
горловка
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в ДНР, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://crimea.ria.ru/20240825/chislo-ranenykh-posle-udara-vsu-po-poselku-na-belgorodchine-vyroslo-do-13-1139858357.html
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горловка, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
Один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР

Мэр Горловки: один мирный житель погиб и трое ранены при обстреле поселка Зайцево в ДНР

16:45 25.08.2024 (обновлено: 16:47 25.08.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкТабличка "При обстреле в укрытие"
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб, трое пострадали в результате обстрела украинскими войсками поселка Зайцево в ДНР, сообщает мэр Горловки Иван Приходько.

"Вследствие украинской вооруженной агрессии в поселке Зайцево ранены трое мирных жителей Горловки... В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских террористов погиб мирный горловчанин", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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