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Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области

Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T14:27

2024-08-26T14:27

2024-08-26T14:32

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Также сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них – в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человекаДетонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратиласьВ Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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