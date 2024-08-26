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Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области
Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T14:27
2024-08-26T14:32
беспилотник (бпла, дрон)
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.Также сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них – в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человекаДетонация в Воронежской области после атаки БПЛА прекратиласьВ Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС
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беспилотник (бпла, дрон), новости, новости крыма, крым, происшествия, курская область, пво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области

Украинские дроны сбиты над Черным морем и в Курской области – Минобороны

14:27 26.08.2024 (обновлено: 14:32 26.08.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 авг – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Курской областью и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 13:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области и еще один над акваторией Черного моря", – говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на понедельник дежурные средства ПВО уничтожили 20 украинских дронов над российскими регионами. В частности, девять БПЛА были сбиты над территорией Саратовской области, три – над Курской областью, по два беспилотника уничтожены над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному дрону сбито над Орловской и Рязанской областями.
Также сообщалось, что обломки сбитых беспилотников повредили дома в Саратове и Энгельсе, есть пострадавшие, одна из них – в тяжелом состоянии.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости КрымаКрымПроисшествияКурская областьПВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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