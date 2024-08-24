https://crimea.ria.ru/20240824/planovoe-unichtozhenie-bespilotnika-v-sevastopole-proshlo-shtatno--razvozhaev-1139845724.html

В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС

В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024

В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС

В Севастополе взрывотехники МЧС уничтожили на месте найденный ранее у берега беспилотник с полным боезарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T15:01

2024-08-24T15:01

2024-08-24T15:09

михаил развожаев

севастополь

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

мчс севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/18/1139845780_740:0:2560:1024_1920x0_80_0_0_88b25475562203b1745a50ff7fcb3882.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе взрывотехники МЧС уничтожили на месте найденный ранее у берега беспилотник с полным боезарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, взрывотехники спецподразделения МЧС после осмотра беспилотника, обнаружения боезаряда и анализа степени опасности в случае транспортировки беспилотника, приняли решение ликвидировать его на месте обнаружения.Он поблагодарил за оперативную и слаженную работу пиротехников и сотрудников МЧС России по городу Севастополю, специалистов Спасательной службы Севастополя, бойцов ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудников УМВД.Ранее утром 24 августа Развожаев сообщил, что к пирсу яхт-клуба "Юг" на улице Летчиков в Гагаринском районе Севастополя прибило беспилотник с полным боевым зарядом. Глава города тогда отметил, что специалисты принимают решение, производить ли подрыв БПЛА на месте или транспортировать для уничтожения.Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режимПод Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧСПожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), мчс севастополя