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В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС
В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС - РИА Новости Крым, 24.08.2024
В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС
В Севастополе взрывотехники МЧС уничтожили на месте найденный ранее у берега беспилотник с полным боезарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T15:01
2024-08-24T15:09
михаил развожаев
севастополь
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
мчс севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе взрывотехники МЧС уничтожили на месте найденный ранее у берега беспилотник с полным боезарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам Развожаева, взрывотехники спецподразделения МЧС после осмотра беспилотника, обнаружения боезаряда и анализа степени опасности в случае транспортировки беспилотника, приняли решение ликвидировать его на месте обнаружения.Он поблагодарил за оперативную и слаженную работу пиротехников и сотрудников МЧС России по городу Севастополю, специалистов Спасательной службы Севастополя, бойцов ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудников УМВД.Ранее утром 24 августа Развожаев сообщил, что к пирсу яхт-клуба "Юг" на улице Летчиков в Гагаринском районе Севастополя прибило беспилотник с полным боевым зарядом. Глава города тогда отметил, что специалисты принимают решение, производить ли подрыв БПЛА на месте или транспортировать для уничтожения.Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режимПод Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧСПожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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михаил развожаев, севастополь, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), мчс севастополя
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В Севастополе беспилотник с боезарядом уничтожен на месте силами МЧС

МЧС в Севастополе уничтожили беспилотник с боезарядом на месте обнаружения – Развожаев

15:01 24.08.2024 (обновлено: 15:09 24.08.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПлановое уничтожение беспилотника в Севастополе прошло штатно – Развожаев
Плановое уничтожение беспилотника в Севастополе прошло штатно – Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе взрывотехники МЧС уничтожили на месте найденный ранее у берега беспилотник с полным боезарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, взрывотехники спецподразделения МЧС после осмотра беспилотника, обнаружения боезаряда и анализа степени опасности в случае транспортировки беспилотника, приняли решение ликвидировать его на месте обнаружения.

"Плановое уничтожение беспилотника прошло штатно. Мероприятия прошли с соблюдением всех мер безопасности", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил за оперативную и слаженную работу пиротехников и сотрудников МЧС России по городу Севастополю, специалистов Спасательной службы Севастополя, бойцов ОМОН "Беркут-С" Росгвардии и сотрудников УМВД.
Ранее утром 24 августа Развожаев сообщил, что к пирсу яхт-клуба "Юг" на улице Летчиков в Гагаринском районе Севастополя прибило беспилотник с полным боевым зарядом. Глава города тогда отметил, что специалисты принимают решение, производить ли подрыв БПЛА на месте или транспортировать для уничтожения.
Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)МЧС Севастополя
 
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13:07В Севастополе ракетная опасность – угроза баллистики
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12:31К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
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