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К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев

К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев - РИА Новости Крым, 24.08.2024

К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев

В Севастополе к берегу прибило подавленный силами РЭБ во время одной из последних атак ВСУ беспилотник с полным боевым зарядом. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T12:31

2024-08-24T12:31

2024-08-24T12:42

севастополь

происшествия

новости

беспилотник (бпла, дрон)

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к берегу прибило подавленный силами РЭБ во время одной из последних атак ВСУ беспилотник с полным боевым зарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, сейчас территория клуба оцеплена и люди эвакуированы."Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения", – добавил Развожаев.Он отметил, что прикрепляет к своему посту фотографию БПЛА, чтобы люди понимали, как выглядит его взрывоопасная часть."Покажите своим детям и объясните, что к подобным предметам нельзя приближаться", – сказал губернатор.И напомнил, что при обнаружении подобных объектов необходимо сразу же звонить на номер 112.Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)