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К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев - РИА Новости Крым, 24.08.2024
К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев
В Севастополе к берегу прибило подавленный силами РЭБ во время одной из последних атак ВСУ беспилотник с полным боевым зарядом. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T12:31
2024-08-24T12:42
севастополь
происшествия
новости
беспилотник (бпла, дрон)
мчс севастополя
безопасность республики крым и севастополя
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к берегу прибило подавленный силами РЭБ во время одной из последних атак ВСУ беспилотник с полным боевым зарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, сейчас территория клуба оцеплена и люди эвакуированы."Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения", – добавил Развожаев.Он отметил, что прикрепляет к своему посту фотографию БПЛА, чтобы люди понимали, как выглядит его взрывоопасная часть."Покажите своим детям и объясните, что к подобным предметам нельзя приближаться", – сказал губернатор.И напомнил, что при обнаружении подобных объектов необходимо сразу же звонить на номер 112.Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим Под Воронежем после атаки БПЛА пожар с детонацией – введен режим ЧС Пожар на объекте Минобороны произошел в Волгоградской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, происшествия, новости, беспилотник (бпла, дрон), мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины)
К яхт-клубу в Севастополе прибило БПЛА с полным боезарядом – Развожаев

БПЛА с полным боезарядом прибило к пирсу яхт-клуба в Севастополе – Развожаев

12:31 24.08.2024 (обновлено: 12:42 24.08.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевК пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило БПЛА
К пирсу яхт-клуба в Севастополе прибило БПЛА
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе к берегу прибило подавленный силами РЭБ во время одной из последних атак ВСУ беспилотник с полным боевым зарядом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Уважаемые севастопольцы! К пирсу яхт-клуба "Юг" на Летчиков прибило БПЛА. Беспилотник, предварительно, с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", – говорится в сообщении главы города в Telegram-канале.
По информации губернатора, сейчас территория клуба оцеплена и люди эвакуированы.
"Специалисты принимают решение: либо будет произведен подрыв БПЛА на месте, либо его транспортируют для уничтожения", – добавил Развожаев.
Он отметил, что прикрепляет к своему посту фотографию БПЛА, чтобы люди понимали, как выглядит его взрывоопасная часть.
"Покажите своим детям и объясните, что к подобным предметам нельзя приближаться", – сказал губернатор.
И напомнил, что при обнаружении подобных объектов необходимо сразу же звонить на номер 112.
Во вторник сообщалось, что над Крымом силами ПВО сбито два беспилотника ВСУ.
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СевастопольПроисшествияНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)МЧС СевастополяБезопасность Республики Крым и СевастополяВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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