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Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2024
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Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи в Брянской области. Ранены три человека и в их числе глава Стародубского... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T23:31
2024-08-27T23:44
александр богомаз
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи в Брянской области. Ранены три человека и в их числе глава Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам губернатора, на место происшествия прибыл глава муниципального образования и пожарно-спасательный расчет. В этот момент ВСУ атаковали повторно."Глава муниципального образования Александр Владимирович Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчета ликвидировали возгорание и предотвращали угрозу распространения огня на другие домовладения. В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель", - сообщает губернатор.По его информации, пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено.
https://crimea.ria.ru/20240827/situatsiya-slozhnaya-gladkov-ob-obstanovke-na-belgorodskom-prigraniche-1139902841.html
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александр богомаз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, брянская область
Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ

При атаке ВСУ на Брянскую область ранены три человека и в их числе глава муниципалитета

23:31 27.08.2024 (обновлено: 23:44 27.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи в Брянской области. Ранены три человека и в их числе глава Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате атаки первого дрона и сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого домовладения с угрозой распространения огня на другие дома", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, на место происшествия прибыл глава муниципального образования и пожарно-спасательный расчет. В этот момент ВСУ атаковали повторно.

"Глава муниципального образования Александр Владимирович Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчета ликвидировали возгорание и предотвращали угрозу распространения огня на другие домовладения.
В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель", - сообщает губернатор.
По его информации, пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено.
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Заголовок открываемого материала
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23:31Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ
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