https://crimea.ria.ru/20240827/pri-obstrele-vsu-postradal-glava-starodubskogo-okruga-bryanskoy-oblasti-1139925964.html

Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ

Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Глава округа Брянской области и еще двое пострадали при атаке ВСУ

Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи в Брянской области. Ранены три человека и в их числе глава Стародубского... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T23:31

2024-08-27T23:31

2024-08-27T23:44

александр богомаз

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

брянская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Курковичи в Брянской области. Ранены три человека и в их числе глава Стародубского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.По словам губернатора, на место происшествия прибыл глава муниципального образования и пожарно-спасательный расчет. В этот момент ВСУ атаковали повторно."Глава муниципального образования Александр Владимирович Подольный оказывал помощь жителям, а сотрудники пожарно-спасательного расчета ликвидировали возгорание и предотвращали угрозу распространения огня на другие домовладения. В результате террористической атаки ранения получили сотрудник пожарно-спасательной службы, глава муниципального образования и водитель", - сообщает губернатор.По его информации, пострадавшие были доставлены в районную больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы распространения огня не допущено.

https://crimea.ria.ru/20240827/situatsiya-slozhnaya-gladkov-ob-obstanovke-na-belgorodskom-prigraniche-1139902841.html

брянская область

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александр богомаз, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, брянская область