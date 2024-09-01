Рейтинг@Mail.ru
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/bespilotnikami-atakovany-moskovskiy-npz-i-kashirskaya-gres-v-podmoskove-1140033944.html
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T06:52
2024-09-01T06:56
новости
москва
подмосковье
сергей собянин
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_0:43:485:316_1920x0_80_0_0_af6ea7ec43763206c5f3535be36b753a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава городского округа Кашира Михаил Шувалов."Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.Об уничтожении семи дронов мэр столицы РФ сообщал ранее. К этому моменту стало известно об уничтожении еще двух вражеских БПЛА в Раменском городском округе. "На данный момент сбито 9 беспилотников в рамках атаки на Москву", – уточнил Собянин.Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщил Михаил Шувалов."Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3-мя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.
https://crimea.ria.ru/20240901/massirovannyy-nalet-desyatki-bpla-sbity-nad-semyu-regionami-rossii-1140033521.html
москва
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/14/1136709238_65:0:487:316_1920x0_80_0_0_59dacc7e9ac6a7171a4c28651dc0cc23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, москва, подмосковье, сергей собянин, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье

Московский НПЗ и Каширская ГРЭС атакованы беспилотниками

06:52 01.09.2024 (обновлено: 06:56 01.09.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Об уничтожении семи дронов мэр столицы РФ сообщал ранее. К этому моменту стало известно об уничтожении еще двух вражеских БПЛА в Раменском городском округе. "На данный момент сбито 9 беспилотников в рамках атаки на Москву", – уточнил Собянин.
Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщил Михаил Шувалов.
"Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3-мя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.
Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
06:32
Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России
 
НовостиМоскваПодмосковьеСергей СобянинПВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников
08:24158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ
08:20Новые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре
07:32Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло
07:01Беслан – боль России: 20 лет трагедии
06:52Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
06:32Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России
00:01Какой будет погода в Крыму в первый день сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
23:30В Крыму затопило десятки домов и придомовых территорий - МЧС
22:32Два человека погибли в Севастополе на пожаре - МЧС
21:55Главное за день: 31 августа
21:01Что посмотреть в Симферополе – инфографика
20:46Как в Крыму на технических этажах обустроить жилое помещение
20:10Экзамен по русскому языку для мигрантов в Крыму: что надо менять – мнение
19:48В Крыму объявлено штормовое предупреждение на четверо суток
19:19Агробизнес Запорожья ищет зоотехников и бухгалтеров
18:57По факту аварийной посадки Ан-2 в Северной Осетии СК возбудил дело
18:37Картинки последнего месяца лета в Крыму - фотоподборка за 31 день
18:15Арест Павла Дурова и крупный лесной пожар в Крыму: топ новостей недели
Лента новостейМолния