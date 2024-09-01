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Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы... РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T06:52
2024-09-01T06:52
2024-09-01T06:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава городского округа Кашира Михаил Шувалов."Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.Об уничтожении семи дронов мэр столицы РФ сообщал ранее. К этому моменту стало известно об уничтожении еще двух вражеских БПЛА в Раменском городском округе. "На данный момент сбито 9 беспилотников в рамках атаки на Москву", – уточнил Собянин.Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщил Михаил Шувалов."Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3-мя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.
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новости, москва, подмосковье, сергей собянин, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
Московский НПЗ и Каширская ГРЭС атакованы беспилотниками
06:52 01.09.2024 (обновлено: 06:56 01.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.
"Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Об уничтожении семи дронов
мэр столицы РФ сообщал ранее. К этому моменту стало известно об уничтожении еще двух вражеских БПЛА в Раменском городском округе. "На данный момент сбито 9 беспилотников в рамках атаки на Москву", – уточнил Собянин.
Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщил Михаил Шувалов.
"Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3-мя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.
Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.