https://crimea.ria.ru/20240901/bespilotnikami-atakovany-moskovskiy-npz-i-kashirskaya-gres-v-podmoskove-1140033944.html

Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье

Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье

Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы... РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T06:52

2024-09-01T06:52

2024-09-01T06:56

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Утром в воскресенье беспилотники попытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) и Каширскую ГРЭС в Подмосковье. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и глава городского округа Кашира Михаил Шувалов."Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет", – написал Собянин в своем Telegram-канале.Об уничтожении семи дронов мэр столицы РФ сообщал ранее. К этому моменту стало известно об уничтожении еще двух вражеских БПЛА в Раменском городском округе. "На данный момент сбито 9 беспилотников в рамках атаки на Москву", – уточнил Собянин.Три беспилотника попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье, сообщил Михаил Шувалов."Сегодня ночью, 1 сентября, была предпринята попытка атаки 3-мя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало", – написал он в своем Telegram-канале.Электроэнергия исправно подается абонентам. На месте работают оперативные службы, уточнил Шувалов.

https://crimea.ria.ru/20240901/massirovannyy-nalet-desyatki-bpla-sbity-nad-semyu-regionami-rossii-1140033521.html

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новости, москва, подмосковье, сергей собянин, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)