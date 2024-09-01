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Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России

Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России - РИА Новости Крым, 01.09.2024

Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России

В ночь на воскресенье над семью регионами РФ нейтрализованы десятки беспилотников. Об этом сообщают главы регионов. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T06:32

2024-09-01T06:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье над семью регионами РФ нейтрализованы десятки беспилотников. Об этом сообщают главы регионов.Об уничтожении силами ПВО Минобороны РФ семи дронов, летевших на Москву, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.По его информации, в 01:20 атака беспилотника была отражена в городском округе Подольск. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.В 02:36 был сбит еще один дрон. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.В 03:18 в городском округе Ступино был сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В 04:46 дрон был сбит в Одинцовском городском округе. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.В 05:10 в Ленинском городском округе был сбит еще один беспилотник. На месте работают все службы, подчеркнул Собянин.В 06:30 один БПЛА был сбит в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет. Еще один беспилотник сбили в городском округе Раменский на подлете к Москве.26 беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – написал он в своем Telegram-канале.И позднее сообщил о ликвидации еще 14 дронов."Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ", – написал Богомаз.Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах, уточнил глава региона.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении более десяти БПЛА."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено уже более десяти беспилотных летательных аппаратов", – написал глава региона в своем Telegram-канале.По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы, уточнил Гусев.Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о ликвидации дронов в разных частях региона."Сегодня ночью силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА в разных частях региона. БПЛА были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах. Также БПЛА были уничтожены на окраине Калуги", – написал глава региона в своем Telegram-канале.На местах работают оперативные группы, подчеркнул Шапша.Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил о ликвидации беспилотников."Силами ПВО БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка", – написал глава региона в своем Telegram-канале.Жертв и пострадавших нет, подчеркнул Артамонов.Также беспилотники были уничтожены над Рязанской областью, сообщил губернатор региона Павел Малков."Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены БПЛА", – написал он в своем Telegram-канале.Пострадавших нет. Информация по наличию материального ущерба уточняется, подчеркнул глава региона.В Тверской области дрон сбит в районе Конаково, пишет РИА Новости. Об этом сообщили в правительстве Тверской области, ссылаясь на губернатора региона Игоря Руденю."Губернатор Игорь Руденя сообщил о сбитом системой ПВО дроне в районе Конаково Тверской области", – говорится в сообщении.Ночью были сбиты несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Как уточнил мэр Валентин Демидов, около 1:20 ВСУ ударили по спальному микрорайону Белгорода."В Белгороде в трех МКД повреждено остекление. На территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. В двух коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Также произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей на парковке, пожарными расчетами производится тушение", – написал Гладков в своем Telegram-канале.В Белгородском районе после отражения атаки со стороны ВСУ в поселке Майский осколками посечен легковой автомобиль, дополнил губернатор.По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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