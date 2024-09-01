https://crimea.ria.ru/20240901/na-moskovskom-npz-lokalizovali-vozgoranie-1140037329.html
На Московском НПЗ локализовали возгорание
На Московском НПЗ локализовали возгорание - РИА Новости Крым, 01.09.2024
На Московском НПЗ локализовали возгорание
Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T11:02
2024-09-01T11:02
2024-09-01T11:05
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сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.О попытке атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье стало известно рано утром в воскресенье. После атаки беспилотников на МНПЗ возникло возгорание.Всего в ночь на 1 сентября киевские боевики атаковали БпЛА самолетного типа 14 регионов России.В среду дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, были эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
https://crimea.ria.ru/20240828/khoteli-vzorvat-neftekhranilische-v-kurskoy-oblasti-zaderzhany-diversanty-1139957399.html
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новости, сергей собянин, нпз, московская область, пожар
На Московском НПЗ локализовали возгорание
Возгорание на Московском НПЗ локализовали
11:02 01.09.2024 (обновлено: 11:05 01.09.2024)