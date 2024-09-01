https://crimea.ria.ru/20240901/na-moskovskom-npz-lokalizovali-vozgoranie-1140037329.html

На Московском НПЗ локализовали возгорание

На Московском НПЗ локализовали возгорание - РИА Новости Крым, 01.09.2024

На Московском НПЗ локализовали возгорание

Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T11:02

2024-09-01T11:02

2024-09-01T11:05

новости

сергей собянин

нпз

московская область

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.О попытке атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье стало известно рано утром в воскресенье. После атаки беспилотников на МНПЗ возникло возгорание.Всего в ночь на 1 сентября киевские боевики атаковали БпЛА самолетного типа 14 регионов России.В среду дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, были эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.

https://crimea.ria.ru/20240828/khoteli-vzorvat-neftekhranilische-v-kurskoy-oblasti-zaderzhany-diversanty-1139957399.html

московская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сергей собянин, нпз, московская область, пожар