Рейтинг@Mail.ru
На Московском НПЗ локализовали возгорание - РИА Новости Крым, 01.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240901/na-moskovskom-npz-lokalizovali-vozgoranie-1140037329.html
На Московском НПЗ локализовали возгорание
На Московском НПЗ локализовали возгорание - РИА Новости Крым, 01.09.2024
На Московском НПЗ локализовали возгорание
Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T11:02
2024-09-01T11:05
новости
сергей собянин
нпз
московская область
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_73ffd698a9e4df294e76115afcd78d59.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.О попытке атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье стало известно рано утром в воскресенье. После атаки беспилотников на МНПЗ возникло возгорание.Всего в ночь на 1 сентября киевские боевики атаковали БпЛА самолетного типа 14 регионов России.В среду дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, были эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
https://crimea.ria.ru/20240828/khoteli-vzorvat-neftekhranilische-v-kurskoy-oblasti-zaderzhany-diversanty-1139957399.html
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053300_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6a34ee62926b0678b291e717050b486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей собянин, нпз, московская область, пожар
На Московском НПЗ локализовали возгорание

Возгорание на Московском НПЗ локализовали

11:02 01.09.2024 (обновлено: 11:05 01.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Возникшее после атаки беспилотников возгорание на Московском нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) локализовано. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Возгорание на МНПЗ локализовано. Угрозы для людей и функционирования завода нет", – написал мэр столицы РФ в своем Telegram-канале.
О попытке атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод и Каширскую ГРЭС в Подмосковье стало известно рано утром в воскресенье. После атаки беспилотников на МНПЗ возникло возгорание.
Всего в ночь на 1 сентября киевские боевики атаковали БпЛА самолетного типа 14 регионов России.
В среду дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов в Кировской области. В Воронежской области после падения сбитого беспилотника произошел пожар вблизи взрывоопасных предметов, были эвакуированы жители двух населенных пунктов. В Ростовской области в результате падения сбитого беспилотника загорелся топливный склад.
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
28 августа, 21:00
Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
 
НовостиСергей СобянинНПЗМосковская областьПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43В Харьковской области уничтожены цеха по сборке БПЛА и ангары их хранения
12:32Российские войска освободили еще два населенных пункта в Донбассе
12:16Атака украинских дронов на Москву – что известно
12:07Крымский мост: очередь выросла в два раза
11:47Вертолет Ми-8Т врезался в сопку – найдены 17 тел погибших
11:23В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
11:02На Московском НПЗ локализовали возгорание
10:47Найдены обломки пропавшего вертолета Ми-8Т – судьба людей пока неизвестна
10:33На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверку
10:10Крымский мост сейчас: снова растет очередь
09:28Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости
08:43На Московском НПЗ тушат пожар после атаки беспилотников
08:24158 дронов над 14 регионами России: подробности ночной атаки ВСУ
08:20Новые предметы в школах и оплата сверхурочки: что ждет россиян в сентябре
07:32Тяжело вспоминать Беслан: интервью главы Северной Осетии Сергея Меняйло
07:01Беслан – боль России: 20 лет трагедии
06:52Беспилотниками атакованы Московский НПЗ и Каширская ГРЭС в Подмосковье
06:32Массированный налет: десятки БПЛА сбиты над восемью регионами России
00:01Какой будет погода в Крыму в первый день сентября
00:00Какой сегодня праздник: 1 сентября
Лента новостейМолния