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В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС" - РИА Новости Крым, 01.09.2024
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В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС" - РИА Новости Крым, 01.09.2024
В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
В Раздольненском районе Крыма на территории сел, пострадавших от подтопления 31 августа, введен режим "Угроза ЧС". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РИА Новости Крым, 01.09.2024
2024-09-01T11:23
2024-09-01T11:33
раздольненский район крыма
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стихия
денис олейник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма на территории сел, пострадавших от подтопления 31 августа, введен режим "Угроза ЧС". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Денис Олейник.Все необходимые силы и средства для борьбы со стихией в Раздольненском районе имеются, заверил Олейник. От обильных осадков пострадали села Зиминского и Серебрянского сельских поселений."Незамедлительно были переброшены средства МЧС и "Крым-СПАСа". Также благодаря содействию местных фермеров были приняты первоочередные меры, которые позволили к 12 часов ночи освободить от воды жилые помещения", – рассказал глава района.Как сообщалось ранее, после обильных осадков в результате схода воды с полей пострадали пять населенных пунктов в Раздольненском районе Крыма – Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское. Оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории, сообщили в МЧС РК.В Бахчисарайском районе на село Холмовка обрушился смерч, пострадало 40 домовладений.Читайте также на РИА Новости Крым:На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕОВ Евпатории остановили движение трамваев из-за ливняВ Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам
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В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"

В пострадавших от подтопления селах Крыма введен режим угрозы ЧС

11:23 01.09.2024 (обновлено: 11:33 01.09.2024)
 
© МЧС Республики КрымВ Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"
В Раздольненском районе Крыма введен режим Угроза ЧС
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма на территории сел, пострадавших от подтопления 31 августа, введен режим "Угроза ЧС". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Денис Олейник.

"На сегодняшний день на заседании комиссии по ЧС было принято решение о введении режима "Угроза ЧС". Созданы комиссии по оценке ущерба", – написал он.

Все необходимые силы и средства для борьбы со стихией в Раздольненском районе имеются, заверил Олейник. От обильных осадков пострадали села Зиминского и Серебрянского сельских поселений.
"Незамедлительно были переброшены средства МЧС и "Крым-СПАСа". Также благодаря содействию местных фермеров были приняты первоочередные меры, которые позволили к 12 часов ночи освободить от воды жилые помещения", – рассказал глава района.
Как сообщалось ранее, после обильных осадков в результате схода воды с полей пострадали пять населенных пунктов в Раздольненском районе Крыма – Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское. Оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории, сообщили в МЧС РК.
В Бахчисарайском районе на село Холмовка обрушился смерч, пострадало 40 домовладений.
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Раздольненский район КрымаНовости КрымаПогода в КрымуКрымская погодаСтихияДенис ОлейникПодтопления
 
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