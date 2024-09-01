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В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"

В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС" - РИА Новости Крым, 01.09.2024

В Раздольненском районе Крыма введен режим "Угроза ЧС"

В Раздольненском районе Крыма на территории сел, пострадавших от подтопления 31 августа, введен режим "Угроза ЧС". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава РИА Новости Крым, 01.09.2024

2024-09-01T11:23

2024-09-01T11:23

2024-09-01T11:33

раздольненский район крыма

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подтопления

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма на территории сел, пострадавших от подтопления 31 августа, введен режим "Угроза ЧС". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации района Денис Олейник.Все необходимые силы и средства для борьбы со стихией в Раздольненском районе имеются, заверил Олейник. От обильных осадков пострадали села Зиминского и Серебрянского сельских поселений."Незамедлительно были переброшены средства МЧС и "Крым-СПАСа". Также благодаря содействию местных фермеров были приняты первоочередные меры, которые позволили к 12 часов ночи освободить от воды жилые помещения", – рассказал глава района.Как сообщалось ранее, после обильных осадков в результате схода воды с полей пострадали пять населенных пунктов в Раздольненском районе Крыма – Орловка, Соколы, Зимино, Каштановка, Красноармейское. Оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории, сообщили в МЧС РК.В Бахчисарайском районе на село Холмовка обрушился смерч, пострадало 40 домовладений.Читайте также на РИА Новости Крым:На село в Крыму обрушился смерч: пострадали около 40 домов - ВИДЕОВ Евпатории остановили движение трамваев из-за ливняВ Сочи уровень реки Хоста приблизился к опасным отметкам

раздольненский район крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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